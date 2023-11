Prográmese: estos serán los encuentros que se jugarán el domingo

La jornada del domingo no se detiene, y las ligas europeas continúan con el inicio de sus campeonatos domésticos. Estos son algunos de los partidos que se podrán ver el 5 de noviembre aquí en Colombia.

La Premier League continúa su jornada número 11, y para este domingo 5 de noviembre solo habrán dos encuentros.



Premier League - Fecha 11



Nottingham Forest vs. Aston Villa - 9:00 a.m / ESPN y Star +

Luton Town vs. Liverpool - 11:30 a.m. / Star +

La liga española tendrá la fecha 12 del campeonato, con la presencia de equipos como el Athletic Club y el Real Madrid que disputarán sus respectivos encuentros.



LaLiga EA Sports - Fecha 12

​

Alavés vs. UD Almeria - 8:00 a.m. / Directv Sports

Valencia vs. Granada - 10:15 a.m. / Directv Sports

Villarreal vs. Athletic Club - 12:30 p.m. / ESPN y Star +

​Real Madrid vs. Rayo Vallecano - 3:00 p.m. / Directv Sports

La Serie A también disputará la fecha número 11 del campeonato italiano. Con presencia de equipos como Roma y Juventus que jugarán este domingo.



Serie A - Fecha 11



Hellas Verona vs. Monza - 6:30 a.m. / ESPN y Star +

​Cagliari vs. Genoa - 9:00 a.m. / Star +

AS Roma vs. Lecce - 12:00 p.m. / Star +

Fiorentina vs. Juventus - 2:45 p.m. / ESPN y Star +

La liga alemana solamente tendrá dos partidos correspondientes a la jornada 10 para este domingo 5 de noviembre.



Bundesliga - Fecha 10



Wolfsburgo vs. Werder Bremen - 9:30 a.m. / ESPN 4 y Star +

​Heidenheim vs. Stuttgart - 11:30 a.m. / ESPN 4 y Star +

Por último la liga francesa albergará la mayoría de la fecha 11 este domingo.



Ligue 1 - Fecha 11



Lyon vs. Metz - 7:00 a.m. / Star +

Estrasburgo vs. Clermont - 9:00 a.m.

​Toulouse vs. Le Havre - 9:00 a.m.

Nantes vs. Reims - 9:00 a.m.

Mónaco vs. Brest - 11:05 a.m. / Star +

​Niza vs. Rennes - 2:45 a.m. / ESPN 2 y Star +