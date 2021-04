¡Pero qué buena semana tendremos! Vea la imperdible agenda futbolera

Este martes empieza la acción en importantes torneos del mundo, entre ellos la UEFA Champions League en su fase de octavos de final y para no ir tan lejos, con la Libertadores y la Sudamericana que definirán clasificados esta semana.



Además, en la Serie A se pondrán al día con partidos pendientes y en Argentina definen clasificados a octavos de final de la Copa. Los colombianos hacen presencia en estos eventos y en FUTBOLRED los programamos. Así que tomen papel y lápiz, y no pierdan ningún detalle. ¿Que si van televisados?, visiten nuestra parrilla y allí se lo contaremos: programación partidos con transmisión.

Martes, 6 de abril



Champions League (cuartos de final)

2:00 pm | Real Madrid vs Liverpool

2:00 pm | Manchester City vs Borussia Dortmund



Copa Argentina

7:10 pm | Patronato vs Lanús (Alexis Pérez)



Copa Sudamericana (vuelta - fase previa)

7:30 pm | Deportivo Cali vs Deportes Tolima



Miércoles, 7 de abril



Serie A (jornada pendiente)

11:45 am | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Nápoles (David Ospina, lesionado)



Champions League (cuartos de final)

2:00 pm | Porto (Matheus Uribe/Luis Díaz) vs Chelsea

2:00 pm | Bayern Munich vs PSG



Copa Argentina

4:00 pm | Talleres (Diego Valores/Rafael Pérez) vs Vélez

6:30 pm | A. Tucumán vs River Plate (Jorge Carrascal/Rafael S. Borré)



Recopa Sudamericana

7:30 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte) vs Palmeiras



Copa Libertadores

7:30 pm | Libertad (Alex Mejía/Daniel Bocanegra) vs Atlético Nacional



Jueves, 8 de abril



Copa Libertadores

7:30 pm | Bolívar vs Atlético Junior



Copa Sudamericana

7:30 pm | Deportivo Pasto vs La Equidad