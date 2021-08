¿Problemas en el paraíso? PSG enfrenta incómodo 'fair play' financiero

PSG no cabe de la dicha por e fichaje estelar de Lionel Messi, que hace de su plantilla la más temida de Europa, con ventaja. Pero esa felicidad trae un problema mayúsculo: ¿cómo cumplir el fair play financiero que exige la UEFA?

En términos prácticos, si quiere mantener a todas sus estrellas, incluido Mbappé, es prácticamente imposible. Pero ya tienen la clave: ¡cambiar el reglamento!



Según The Times, el próximo mes se analizará en la convención de la UEFA la idea de incluir un llamado 'impuesto de lujo', que haría que los clubes paguen una multa para superar el límite de gastos salariales. ¿Pero eso no desequilibra la competencia? PSG ya lo pensó y lo respondió: el plan es redistribuir ese impuesto alrededor del juego, mejorando a otros clubes cuando los poderosos gastan mucho.



De esta manera, si un club se pasa 30 millones de euros podría generar una factura de impuestos de esas mismas cantidades.



El sistema no es idea original de PSG pues ya se utiliza en el deporte norteamericano, concretamente en las Grandes Ligas de Béisbol y la NBA.



Los Yankees de Nueva York, por ejemplo, pagaron más de 300 millones de euros en impuestos de lujo entre 2003 y 2017, más 2019, y no hubo desequilibrio pues en ese tiempo ganaron una sola Serie Mundial.



Por ahora, la Liga 1 evitará que los clubes gasten más del 70 por ciento de su facturación en salarios de la temporada 2023-24. La regla debía llegar este verano, pero se retrasó debido a la pandemia, que, según los informes, ayudó al PSG a pagar a Lionel Messi.