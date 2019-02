Primer informe del caso Sala: investigan maniobra final el piloto

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB) entregó el primer informe de su investigación respecto del accidente aéreo que causó la muerte del futbolista Emiliano Sala, el pasado 21 de enero.

Según los análisis preliminares, "el avión cayó miles de pies en el espacio de 20 segundos después de hacer un giro de 180 grados, minutos después de que el piloto solicitara un descenso", publicó el diario The Guardian.



Aparentemente, el piloto, David Ibbotson, quiso evitar el paso por una nube para mantener la visibilidad pero su maniobra resultó demasiado riesgosa.



"Los investigadores no han concluido qué causó que el avión se estrellara, pero el piloto solicitó un descenso cuatro minutos antes, aparentemente para evitar la nube y mantener la visión", añadió el diario.



Los restos del avión Piper Malibu aparecieron en el fondo del Canal de la Mancha, aproximadamente a unos 30 metros de donde las lecturas del radar final lo ubicaron por última vez, a una altitud de 1.600 pies (488 metros), "lo que sugiere que había caído casi verticalmente en sus momentos finales", según el informe de la AAIB.



"Las lecturas de radar no confirmadas indican que el avión puede haber subido rápidamente antes de su descenso final", explica el reporte.



La siguiente etapa de la investigación se centrará en las lecturas del radar en los últimos momentos y en la influencia de las malas condiciones climáticas al momento del accidente.



Otro punto que sigue inquietando a los expertos es el estado legal del vuelo y la licencia del piloto, pues hay dudas sobre sus capacidades para reaccionar ante una emergencia.



El cuerpo de Emiliano Sala fue encontrado dentro de los restos del aparato, en el lecho marino, pero el piloto sigue sin aparecer.