Con Luis Díaz y Matheus Uribe, Porto ganó y sigue líder en Portugal

Un solitario gol del mexicano Jesús Corona en el minuto seis de partido ha dado la victoria al Oporto sobre el Marítimo, un triunfo que permite colocarse a los de Sérgio Conceição como líderes en solitario con 63 puntos tras el pinchazo de hoy del Benfica en Portimão (2-2). El partido se puso de cara para el conjunto local prácticamente nada más arrancar. Luis Díaz jugó 77 minutos, mientras que Matheus Uribe entró al final y estuvo 13 de estos.

Wilson Manafá se sirvió de su fuerza para colgar un saque de banda directamente al área, el cual encontró la cabeza del ex madridista Pepe, que la peinó como pudo para que el esférico acabara llegando a Corona, que remató a la media vuelta con la derecha superando por encima a un descolocado Charles. A partir de ahí, el Marítimo reaccionó bien, sin conceder demasiadas ocasiones, pero con escaso peligro de cara a la puerta rival, con apenas un disparo a puerta en noventa minutos.



El buen hacer defensivo del Marítimo pudo quedar en nada justo al borde del descanso, con dos claras ocasiones de Sérgio Oliveira y, sobre todo, de Danilo Pereira, este último tras un gran centro del brasileño Alex Telles que sería protagonista al final del choque por su expulsión tras doble amarilla. Si bien la segunda mitad estuvo huérfana de goles, los de "do Dragão" pudieron complicarse en la recta final del choque: Alex Telles se dejó arrebatar el balón por Edgar Costa sobre la línea de centro y le agarró para impedir lo que podía haber sido una contra peligrosa, lo que supuso la segunda amarilla para el lateral y su marcha prematura a los vestuarios.



Oporto tenía que aguantar con 10 lo que quedaba y su inferioridad pudo costarle cara cuando en el descuento Xadas remató de cabeza en el área un buen centro de Edgar Costa, que estaba en todas partes, pero el portugués no encontró portería y el colegiado Tiago Martins decretó el final.



Los locales consiguen con la victoria situarse líderes en solitario con 63 puntos, dos más que los 61 del Benfica que solo pudo sumar uno por su 2-2 contra el Portimonense (llegaron a ir venciendo por 0-2). Por su parte, el Marítimo permanece decimoquinto con 25 puntos y a tan solo cinco del descenso, que marcan precisamente los de Portimão.