Presidente del PSG advierte a Mbappé durante la presentación de Messi

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, presentó este miércoles a Lionel Messi como nuevo jugador del equipo, en una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes, a la cual asistieron una multitud de medios.

"Es fantástico para nosotros. Todo el mundo sabe quien es Leo, el único en ganar seis Balones de Oro. Leo tiene magia y es un ganador. Es emocionante para todos los aficionados y todos los fans en el mundo. Hace 10 años les dijimos que teníamos mucha ambición y estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido hoy", dijo en un principio el empresario catarí, quien se mostró emocionado con el fichaje de 'la pulga'.



En medio de la rueda de prensa con Messi, el empresario árabe se refirió al futuro de Kylian Mbappé, también estrella del cuadro parisino, a quien le queda un año de contrato en el club y se le ha vinculado con el Real Madrid. Mensaje directo.



"¿Mbappé? Es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo... Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro", sentenció Al-Khelaïfi.



Con Neymar, Mbappé y Messi, PSG conforma una de las mejores plantillas de la última década, su gran objetivo, además de recuperar el trono en la Liga de Francia, será levantar la Champions League, competencia que se le ha escapado de las manos en los últimos años.



"Tenemos una gran ambición en nuestro proyecto, y ahora esto culmina con la llegada del mejor jugador del mundo. Ojalá Messi pueda conseguir muchos trofeos con sus compañeros, que son los mejores del mundo. Y a uno de los mejores entrenadores del mundo, como es Pochettino", concluyó el presidente del equipo.