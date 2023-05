Al Hilal rompió el silencio: ¿ficharán a Lionel Messi?

Lionel Messi acaba contrato con PSG el próximo 30 de junio y todo indica que el argentino saldrá del club ya que no han comenzado charlas para su renovación con los parisinos.



Ante esto, parece que surgen dos caminos claros para que Messi continúe su carrera. El primero lo mantiene en la élite y allí Barcelona surge como el favorito para llevarse al jugador mientras que el segundo camino está o en Arabia Saudí o en otra liga de menor nivel.

En cuanto a Arabia Saudí, Al Hilal es la única opción que ha surgido para que Messi recale en Medio Oriente y de hecho se ha dicho que la oferta puede llegar a los 200 millones de euros al año en salario.



No obstante, en las últimas horas, el presidente del club, Fahad Bin Saad Bin Nafel fue preguntado por la posible llegada de Messi y evitó profundizar sobre el tema.



"No me pregunten por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontraréis en el departamento de prensa", señaló el directivo luego de la obtención del título de la Copa del Rey por parte de Al Hilal.



De esta manera, el presidente zanja los rumores dados por varios medios españoles y la agencia AFP que señalaban que el jugador ya había firmado un contrato con Al Hilal para la próxima temporada.



Cabe señalar que con esta información, el futuro de Messi sigue en el aire y ahora deberá elegir entre seguir en lo más alto o empezar el camino a su retiro.