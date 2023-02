Messi, listo para su consagración: vea Premios The Best EN VIVO

Se cumple en París la gala de entrega de Premios The Best, con Lionel Messi y Argentina, campeones mundiales, como favoritos.

Así avanza la gala, en la que se esperan la principales personalidades del fútbol del mundo y en la que habrá un homenaje especial al brasileño Pelé, fallecido en diciembre pasado.

¿Cómo se elige el ganador?



Los ganadores del The Best se eligen por un jurado que integran cuatro actores, cada uno con un peso del 25 por ciento de la votación. Uno son las y los capitanes de las 211 selecciones miembros de la FIFA, otro las y los entrenadores de esos equipos, un periodista especializado por cada selección y los fanáticos, que pudieron votar entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre en la página oficial de la FIFA.





La cita de los mejores



Los premios The Best reconocen a los destacados en la categorías mejor jugador, mejor jugadora, mejor portero, mejor portera, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino y mejor afición. Además se condecorará al ganador del Premio Puskás como el autor/a del mejor gol del año 2022.



Las candidatas a mejor jugadora son Beth Mead (Inglaterra, Arsenal WFC), Alex Morgan (Estados Unidos, Orlando Pride/San Diego Wave) y Alexia Putellas (España, FC Barcelona).



Los candidatos a mejor jugador son Karim Benzema (Francia, Real Madrid CF), Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain FC) y Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain FC).

Los nominados a mejor entrenador son Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) y Lionel Scaloni Selección (Argentina).



Los nominados a mejor portero son Yassine Bounou (Marruecos, Sevilla FC), Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid) y Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa).

Los nominados al premio Puskas son:

-Marcin Oleksy, Polonia: gol en Warta Poznań - Stal Rzeszów (PZU Amp Futbol Ekstraklasa), el 06/11/2022

Dimitri Payet, Francia: gol en Olympique de Marsella - PAOK (Conference League), el 07/04/2022 |

Richarlison, Brasil: gol en Brasil - Serbia (Mundial de Qatar 2022), el 24/11/2022