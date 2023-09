Portugal - Primera División: Benfica vs Porto Fecha 7

El duelo correspondiente a la fecha 7 de Portugal - Liga Portugal Betclic 2023-2024 se jugará el próximo viernes 29 de septiembre a las 14:15 horas .

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Benfica derrotó por 3 a 1 a Portimonense en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 14 goles y le han marcado 4.

Porto llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Gil Vicente. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Si hablamos de la condición de local/visitante, los equipos muestran resultados similares. Benfica ha mantenido una racha impresionante en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. Porto se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de abril, en el torneo Portugal - Liga Portugal bwin 2022-2023, y Porto resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el tercer puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (5 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Sporting Lisboa 16 6 5 1 0 8 2 Porto 16 6 5 1 0 5 3 Benfica 15 6 5 0 1 9 4 Boavista 13 6 4 1 1 5 5 Famalicão 11 6 3 2 1 2





Próximos partidos de Benfica en Portugal - Liga Portugal Betclic 2023-2024

Fecha 8: vs Estoril: 7 de octubre - 14:30 horas

Fecha 9: vs Casa Pia: 28 de octubre - 12:00 horas

Fecha 10: vs Chaves: 4 de noviembre - 10:30 horas

Fecha 11: vs Sporting Lisboa: 12 de noviembre - 15:30 horas

Fecha 12: vs Moreirense: 3 de diciembre - 13:00 horas

Próximos partidos de Porto en Portugal - Liga Portugal Betclic 2023-2024

Fecha 8: vs Portimonense: 8 de octubre - 12:00 horas

Fecha 9: vs Vizela: 29 de octubre - 15:30 horas

Fecha 10: vs Estoril: 3 de noviembre - 15:15 horas

Fecha 11: vs Vitória Guimarães: 11 de noviembre - 15:30 horas

Fecha 12: vs Famalicão: 2 de diciembre - 13:00 horas

Horario Benfica y Porto, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:15 horas

Colombia y Perú: 14:15 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas

Venezuela: 15:15 horas