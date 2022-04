Debacle en el United: impacto directo a las ganancias de Cristiano

Sin duda alguna, la tempranera eliminación del Manchester United en la uefa Champions League, y la gran diferencia que le saca sus acérrimos rivales, Manchester City y el Liverpool en la cima de la Premier League, además de su salida de la FA Cup en manos del Middlesbrough en penales por la cuarta ronda y en tercera ronda su despedida de la Carabao Cup en la serie ante el West Ham United han confirmado una debacle en un histórico club británico, lejos de sus épocas doradas de años atrás. Esto ha complicado los bonos de los jugadores de la institución, y uno de ellos, Cristiano Ronaldo.

La mala temporada, en la que será la quinta consecutiva sin alzar un trofeo ha pegado muy duro en los jugadores del Manchester United. Uno de ellos, Cristiano Ronaldo que dejará de ganar más de seis millones de euros en bonos. Ese dinero extra se esfumará al no poder ganar un título en los diablos rojos que ya fueron privados de cada competencia, pues, ven muy lejos conseguir el título liguero por la diferencia de unidades.

Sin duda alguna, lo más duro para el cuadro inglés fue la temprana eliminación de la Uefa Champions League en manos del Atlético de Madrid. Una floja presentación del Manchester United truncando los premios económicos que pudo haber obtenido clasificando a cuartos de final, y los tres millones que dan por acceder a la final de la competencia.

El hacerse con el título liguero le llegaría a dar una suma cercana a los dos millones de euros. Una temporada para el olvido en el Manchester United y para el mismo Cristiano Ronaldo que ya piensa en su posible salida por los malos resultados con el equipo de sus amores de Inglaterra. El no haber clasificado a las siguientes rondas de la Liga de Campeones, ni sobrepasar la tercera y cuarta ronda de la Carabao Cup y FA Cup respectivamente, han catalogado esta temporada como un fracaso.

No obstante, las malas noticias no acaban ahí. El Manchester United se ubica en la sexta plaza con 50 unidades, a cuatro del Arsenal instalado en Uefa Champions League. Sería devastador para el luso no conseguir sellar su participación en la próxima Liga de Campeones.

Con un panorama complicado para conseguir la Premier League, la única bonificación que le podría llegar por parte del club, es ser el goleador de la Liga inglesa. Aunque está un poco lejos de Mohammed Salah que lidera la tabla de goleadores con 20 tantos, todavía puede acercarse a esa cfra. El portugués ha marcado 12 goles en 24 partidos disputados.