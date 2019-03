'Lo único que tienen para defenderse es el descenso': Driussi

El delantero de Zenit de San Petersburgo realizó un serie de declaraciones que han generado molestia a los hinchas de Boca Juniors. El compañero de Wilmar Barrios en Rusia les recordó a los Xeneizes la derrota 3-1 en el Bernabéu y dice que aún así River haya descendido es más grande ganar la Copa Libertadores contra el máximo rival.

"La Copa supera todo. Es lindo cruzarse a uno de Boca y recordarle la final. La Copa Libertadores supera el descenso por todo lo que significó y además no sabemos cuándo se va a repetir algo así. Los jugadores quedaron en la historia más grande del club y la Copa no nos las saca nadie", señaló el delantero en una enrevista con "Súper Mitre Deportivo".



Cabe recordar que Sebastián Driussi hizo parte del equipo campeón en 2015. En esta Copa Libertadores, River Plate se enfrentó a Tigres de México y se consagró ganador en el estadio Monumental con un contundente marcador de 3-0. El club de Núñez en ese entonces tambíen era dirigido por Marcelo Gallardo.



Con respecto a Wilmar Barrios, Driussi asegura que aún no le ha tocado el tema al volante, debido a que no tienen la confianza suficiente para tener ese tipo de chistes. Cabe recordar que en la final en el estadio Santiago Bernabéu, el volante salió expulsado del partido en el tiempo extra.