A Basile no le gustaron las palabras de Teófilo y le tiró con todo

Teófilo Gutiérrez, querido y odiado en Argentina, había tenido una declaración que no parecía tener trasfondo sobre Alfio 'Coco' Basile. El colombiano dijo que el entrenador llegaba 'sabroso' a los entrenamientos (tomado).



Este lunes, el 'Coco' habló y no estuvo de acuerdo con estas palabras. El argentino tuvo una feroz respuesta y le tiró con todo al colombiano, que tuvo problemas en Racing, equipo en el que estuvieron juntos.

"Teo tiró una de cal y una de arena. Que soy un gran entrenador y que llegaba sabroso al entrenamiento. ¡Un turro lo que dijo! Quédate tranquilo que nunca llegué a un entrenamiento borracho", dijo a 'Los Más Grandes' en Argentina.



También, tuvo picantes recuerdos sobre Teófilo y sus polémicas en el equipo de Avellaneda, pues sacó un arma dentro del vestuario, que habría sido de juguete.



"Yo me fui de Racing porque este muchacho sacó un arma en un vestuario. Nunca me pasó algo así en un vestuario. Es marketinero. En el tiempo que lo tuve yo, estaba pasando el mejor momento de su carrera. Fue un gran jugador, pero ahora ha decrecido mucho su rendimiento. En Junior ya no gravita.", finalizó.