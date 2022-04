¿Pochettino baja de la nube al Real Madrid? Habló del futuro de Mbappé

El técnico Mauricio Pochettino habló previo al partido del viernes ante Estrasburgo, y entre muchas cosas, se refirió a un tema que interesa no solo al PSG sino a otros grandes del mundo como el Real Madrid, que pretenden a una de sus joyas: Kylian Mbappé. El argentino no solo dio luces sobre su continuidad para la próxima temporada sino también la del atacante francés.



"Hoy, Mbappé y yo nos quedamos al 100% la próxima temporada. Por como me siento y como lo percibo, es lo que hoy puedo decirles. En el fútbol no sabemos lo que puede pasar", aseguró sin dar más detalles al respecto. Cabe recordar que hay quienes aseguran que Kylian estaría muy cerca de confirmar su traspaso al elenco merengue, que lo pretende hace un buen tiempo.



Pochettino también se refirió a Neymar, de quien dijo que su talento "es indiscutible". El entrenador mencionó que "si hubo su fichaje es porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Esta temporada tuvo una gran lesión y fue una temporada precedida por la Copa América. Por lo tanto, era difícil tener la regularidad necesaria. Tuvo altibajos, como todo el equipo. Hablé de esto con Lionel Messi. Hubo un periodo de progresión, luego llegó la eliminación ante el Real Madrid. La temporada hubiera sido muy diferente si hubiéramos pasado. La línea entre el fracaso y el éxito a veces es muy pequeña".