¿Messi y Busquets de nuevo juntos? Un club va con todo para ficharlos

Mientras Lionel Messi espera entrar finalmente en las negociaciones para renovar su contrato con el Paris Saint-Germain o definitivamente cambiar de aires para lo que será la siguiente temporada, y con un Sergio Busquets que tiene el mismo problema del argentino con el FC Barcelona, varios clubes del mundo han puesto sus ojos en lo que pueda suceder con dos referentes del club catalán y que esperan volver a ser juntados.



De hecho, uno de los grandes rumores a lo largo de la semana fue la posibilidad de que Lionel Messi pueda volver al Barcelona en julio. Y de hecho, en las reuniones de Jorge, su padre con Joan Laporta habría puesto en consideración regresar siempre y cuando renueven a Jordi Alba y a Sergio Busquets, este último que es pretendido por un equipo al igual que el argentino.

Y es que el proyecto no deja de ser ambicioso por parte de la Major League Soccer que ha puesto sus ojos en el futuro complejo de Lionel Messi que no da razones al Paris Saint-Germain y también de Sergio Busquets que dio a entender hace poco que no renovaría en el Barcelona. Sin embargo, el anhelo culé es poder ampliarle su contrato para blindarlo tratándose sin duda alguna de uno de los grandes referentes de la institución.



De hecho, la Major League Soccer y la de Arabia Saudita fueron dos ligas que siguieron los rumores de una salida por parte de Sergio Busquets del FC Barcelona. Por esta razón, se espera que caigan más intereses de distintos clubes y el Inter de Miami es precisamente uno de los que sigue fuertemente lo que pueda llegar a suceder con el español. Pero es muy ambicioso realmente lo que quiere llegar a hacer el elenco de la Florida de los Estados Unidos queriendo juntar nuevamente a Lionel Messi y Sergio Busquets.

La eliminación del Barcelona en la Uefa Europa League en manos del Manchester United pueden comprometer el futuro de un referente y un veterano como Sergio Busquets, al igual que la derrota del Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich que deja muy comprometido a las aspiraciones de los franceses y puede cambiar el pensamiento de Lionel Messi que tenía todo para renovar, pero las negociaciones se habrían estancado.



La Major League Soccer tiene un gran proyecto encima y quiere seguir dando golpes con Lionel Messi y Sergio Busquets. De hecho, el director técnico del Inter de Miami, Phil Neville, mencionó, "queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club. Messi y Busquets son dos de los que más destacaron en los últimos años, por lo que serían un gran beneficio para el club y para la MLS”. Vale la pena recordar que David Beckham, dueño del club tampoco ha escondido nunca el interés por golpear el mercado y dar un bombazo con el argentino y el español.



Como si fuera poco, Phil Neville también complementó, "no lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación. Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos. Creo que va más allá de Inter Miami, sería algo muy grande para la MLS”, los estadounidenses quieren estallar una bomba que se está calentando en la temporada a la espera de lo que suceda con las renovaciones de Lionel Messi y Sergio Busquets.