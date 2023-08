Pep Guardiola explotó contra el reglamento: ¿Influyó en la derrota?

El Manchester City perdió la oportunidad de sumar un nuevo trofeo en sus estanterías. Este domingo, el equipo dirigido por Pep Guardiola cayó frente al Arsenal en la final de la Community Shield luego del empate en el tiempo regular. En la tanda de penales, Kevin de Bruyne y Rodri Hernández fallaron sus disparos y fueron los Gunners quienes levantaron la copa.



Finalizado el encuentro, Guardiola explotó contra el reglamento por el gol que significó el empate del Arsenal y que forzó la definición desde los doce pasos. Bukayo Saka asistió a Leandor Trossard y el volante remató de zurda para anotar el 1-1.

Al ser consultado por las nuevas reglas acerca del tiempo adicional, indicó que no está de acuerdo pues fueron decisiones que se tomaron sin consultar a los equipos. 'Es una buena pregunta para la International Board, porque no consultan a los directivos ni a los jugadores cuál es su opinión. Vas allí y tienes que aceptarlo", dijo de entrada.



"Ahora los partidos serán de 100 minutos, eso seguro, y si hoy han sido 8 minutos, imagínate los demás partidos. No es molesto, sólo tenemos que acostumbrarnos. Tuve la sensación de que no pasó mucho para alargar ocho minutos", añadió Guardiola.

“Prolongan (los partidos) por goles. Si cada vez que marcas un gol en un partido que va 4-3, y ponen 30 segundos o 45 segundos por siete goles, entonces mañana por la mañana a las 9 estoy aquí jugando”, concluyó el entrenador que más tarde dejó un mensaje de felicitación para el Arsenal y Mikel Arteta.