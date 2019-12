Angelici le tiró con todo a Riquelme y reveló de qué club era hincha

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors, está en planes para ser elegido como el vicepresidente del conjunto xeneize.



Este fin de semana en el partido contra Argentinos Juniors ocurrió una polémica luego de que no dejarán ingresas unas caretas de cartón con la cara de Riquelme a los hinchas de Boca.

Tras esta polémica, Riquelme acusó a Angelici de que era hincha de Huracán y otros temas por no dejar ingresar sus caretas al estadio. Ahora, el presidente del equipo le respondió.



Las explosivas frases que dio Angelici, presidente de Boca, en 'Fox Sports' sobre Riquelme: "No vino en cinco años al club". "Como jugador dividió el vestuario y a la dirigencia". "Se puede comprobar que es hincha de Tigre". "Nos pidió algo poco ético e inaceptable". “Parece un mitómano". "Dice cosas que no son ciertas".