Pelé: el brasileño habría pasado a cuidados paliativos

Este sábado, el medio ‘Folha de Sao Paulo’ informó que Pelé ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo para luchar contra el cáncer por lo que los médicos habrían decidido recurrir a los cuidados paliativos.



El exjugador brasileño de 82 años está ingresado desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein y desde 2021 ha estado luchando contra un cáncer intestinal el cual ya habría invadido otras zonas del cuerpo como el pulmón y el hígado.



Por su parte, el medio paulista, señala que los cuidados paliativos tienen como objetivo aliviar el dolor del exfutbolista y se impone para ‘todos los pacientes con dolencias o condiciones progresivas y potencialmente mortales’.

Por el momento, oficialmente la única información que ha dado el centro médico en el que está Pelé es que el brasileño fue atendido de una infección respiratoria y que estaba respondiendo satisfactoriamente al tratamiento al cual estaba siendo sometido.



De igual forma, Kelly Nascimiento, su hija, había dado noticias alentadoras en días pasados, pero parece que la situación no tiene un buen panorama hasta el momento.



Mi papá está internado, está medicado. No estoy saltando en un vuelo para correr a allá. Mis hermanos están en Brasil visitando y yo iré en Año Nuevo. No hay sorpresa ni emergencia. Agradecemos mucho todo el cariño y amor que ustedes transmiten”, había comentado Kelly.