César Menotti se rinde a Pelé: ‘El más grande jugador en las canchas’

El exfutbolista y exentrenador de fútbol argentino César Luis Menotti recordó al brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', fallecido este jueves, como "el más grande" jugador en la canchas y también como un gran compañero.



"Pelé fue el más grande de todos. Para mí, es incomparable. Es muy difícil que aparezca otro Pelé", dijo el exentrenador en declaraciones al canal Todo Noticias, de Buenos Aires.

Menotti, entrenador de la selección de fútbol de Argentina campeona del mundo en 1978, dijo que Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, no solo tenía condiciones futbolísticas sino además un "físico privilegiado", era "rápido y ágil" y "saltaba como ninguno".



"No hubo ninguno como Pelé", recalcó 'el Flaco' Menotti, de 83 años, y quien en su carrera como futbolista tuvo su paso por el fútbol brasileño, que se inició en 1968 en el Santos de Pelé, ganador del Campeonato Paulista ese año.



Menotti recordó que compartió ocho meses con Pelé en el Santos y destacó que el astro brasileño "dominaba la pelota", "tenía una habilidad infernal y una potencia increíble". "Cuando entraba en la cancha, se transformaba en algo muy difícil de explicar", señaló.





Menotti, quien también jugó en el Clube Atlético Juventus de San Pablo, donde se retiró como futbolista al finalizar la temporada 1969-1970, contó que siempre tuvo una "muy buena relación" con Pelé y destacó que, aunque era el mejor en la cancha, en los vestuarios "era uno más".



"No mezclaba las cosas. Él era el mejor, y también era el mejor compañero. Tenía un gran carácter, pero muy respetuoso de todos", afirmó.



EFE