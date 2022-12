¡Habló el paciente! Pelé detalla su real estado de salud en hospital

Mucho se especula desde Brasil sobre el estado de salud de Pelé, leyenda del balompié brasileño y mundial.

Y ante esa ola de rumores, él mismo ha decidido explicar lo que le ocurre en sus redes sociales, desde donde envió un mensaje de tranquilidad, acompañado del parte médico del hospital que explicó unos minutos antes que su condición es estable.



"Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido", dijo.



Su única preocupación, si es que tuviera alguna, pasa más por el Mundial de Catar: "Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mira a Brasil en la Copa del Mundo también! Muchas gracias por todo".



Medios brasileños aseguran que su salud está muy deteriorada y no responde al tratamiento de quimioterapia por un cáncer de colon, pero él parece descartar esa versión y la de los cuidados paliativos en los que estaría ya por orden médica. Es el paciente, difícil no creerle.