Pelé impacta al mundo con duras imágenes: se despide de sus familiares

Brasil y el mundo del fútbol pasan horas de tristeza y expectativa por el delicado estado de salud de Pelé (Edson Arantes do Nascimento).



‘O Rei’ no la pasa bien: a sus 82 años lucha por su vida en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanece desde el pasado 29 de noviembre, pues se informó que ya no respondía a la quimioterapia que le realizaron por un cáncer de colon que le hizo metástasis en varios órganos y presentó “hinchazón” en todo su cuerpo. Además, sufrió de “disfunciones renales y cardíacas”.



En las últimas horas llegó a Brasil Edinho, el hijo de Pelé que fue arquero, quien viajó de emergencia desde Estados Unidos para reunirse con sus familiares y estar junto a ‘O Rei’ en las que serían sus últimas horas.



“Padre, mi fuerza es tuya”, fue el mensaje de Edinho en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que estrecha la mano de Pelé, quien está siendo atendido en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.



Sin embargo, las imágenes que estremecieron al mundo son de las nietas de Pelé, quienes aparecen junto al futbolista brasileño más grande de todos los tiempos, sosteniendo un teléfono móvil en lo que sería una videollamada, despidiéndose de otros familiares.