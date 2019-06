Líos de Neymar empiezan a dañar su imagen frente a sus patrocinadores

Los agentes del astro del fútbol brasileño Neymar dijeron el viernes que él y algunos de sus auspiciantes acordaron suspender algunas campañas publicitarias tras acusaciones de que violó a una mujer en París en mayo.

NR Sports, que posee los derechos sobre el nombre y la imagen de Neymar, dijo en un comunicado que ningún contrato de patrocinio se había cancelado y no entregó detalles sobre cuáles campañas se habían suspendido. "Todos los socios, por razones obvias, están alertas y conscientes de los eventos que se desarrollan", dice parte del comunicado de NR Sports.



Una mujer brasileña acusó a Neymar, de 27 años, de violarla en un hotel de París el mes pasado. La policía de Sao Paulo investiga la acusación contra el futbolista, jugador del campeón francés Paris Saint-Germain. La mujer dijo a investigadores que conoció a Neymar a través de Instagram. Neymar sugirió que se reunieran en persona en París y pagó por el vuelo y su habitación de hotel.



Tras los reportes de medios de las acusaciones, Neymar publicó un video en Instagram, en el que negó las acusaciones, diciendo que fue víctima de extorsión y compartió mensajes que intercambió con la mujer, incluyendo fotos provocativas que recibió.



El jueves, Nike Inc dijo que estaba "muy preocupada" por la acusación, planteando dudas sobre su patrocinio de uno de los futbolistas más famosos del mundo.



Una representante de prensa de Mastercard en Brasil confirmó a Reuters que la compañía había planeado una campaña publicitaria para coincidir con el torneo de la Copa América este mes, pero no confirmó los reportes de los tres mayores periódicos brasileños de que Mastercard había decidido suspender la participación de Neymar. Representantes de prensa en Estados Unidos de Mastercard no contestaron pedidos de comentarios.