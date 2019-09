Los partidos recomendados del fin de semana: pocos pero intensos

Vuelven las ligas europeas después de un parón de selecciones que, para algunos clubes, fue un dolor de cabeza por las lesiones de sus jugadores.

Los partidos más destacados de este fin de semana son:



Sábado 14



9:00 a.m.

Manchester United vs. Leicester

​El equipo rojo espera despegar de una buena vez en la Premier League, en la que es octavo. El lío es que su rival es el tercero del torneo y ha vuelto a ofrecer el espectáculo de la era Ranieri.



10:30 a.m.

PSG- Estrasburgo

No es que el líder de la Liga1 deba sufrir con el clasificado número 17, es que se trata de la oportunidad de Neymar de volver a ganarse a una molesta hinchada parisina.



11:30 a.m.

RasenballSport Leipzig vs Bayern Múnich

En serio es un gran partido. Puede que no le suene mucho el nombre pero el local es el líder de la Bundesliga, por encima del poderoso equipo de Múnich. Los mejores de Alemania, frente a frente.



2:00 p.m.

Barcelona vs Valencia

No estará Messi pero en el Camp Nou habrá show: el local quiere tener una actuación descollante ante su gente y mejorar su octavo lugar, mientras el visitante apunta a escalar desde la casilla 10, aunque no tiene muy claro cómo tras la intempestiva salida del técnico Marcelino García Toral.



3:00 p.m.

Flamengo vs. Santos

La Serie A vivirá una auténtica partidazo al enfrentar al sólido líder, Flamengo, con su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones, Santos.



3:30 p.m.

​Rosario Central vs. Newell's

​El clásico de Rosario tendrá una nueva versión, ahora por la Superliga de Argentina. El primero es octavo en la tabla, el segunda marcha sexto.





Domingo 15



2:00 p.m.

Mónaco vs. Marsella

Ya no está Falcao en el Principado y la situación escrítica: de nuevo en la zona de descenso, Jardim y sus pupilos deben salir de la zona directa de descenso, contra el octavo de la Liga 1.