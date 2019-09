Selecciones y Copa Colombia: los recomendados FUTBOLRED de la semana

La semana entre el 9 y el 13 de septiembre tendrá una programación de fútbol que está marcada por el cierre de la fecha Fifa, en la que Colombia enfrentará a Venezuela, en un amistoso a disputarse este martes en Estados Unidos. A nivel local tendremos la definición de los semifinalistas de la Copa Colombia con los encuentros de vuelta de los cuartos de final. Aquí les presentamos nuestros partidos recomendados de esta semana.

Lunes 9 de septiembre

1:45 p.m. Estonia vs. Holanda - Eliminatorias para la Eurocopa – Directv 613

1:45 p.m. Irlanda de Norte vs. Alemania - Eliminatorias para la Eurocopa – Directv 610

1:45 p.m. Escocia vs. Bélgica - Eliminatorias para la Eurocopa – Directv 612

Martes 10 de septiembre



1:45 p.m. Inglaterra vs. Kosovo - Eliminatorias para la Eurocopa – Directv 613

1:45 p.m. Francia vs. Andorra - Eliminatorias para la Eurocopa – Directv 610

1:45 p.m. Lituania vs. Portugal - Eliminatorias para la Eurocopa – Directv 612

8:00 p.m. Colombia vs. Venezuela – Amistoso internacional – Caracol TV

9:00 p.m. Argentina vs. México – Amistoso internacional

10:00 p.m. Brasil vs. Perú – Amistoso internacional

Miércoles 11 de septiembre



6:00 p.m. Tolima vs. Nacional – Cuartos de final Copa Colombia (vuelta) – Win Sports

8:15 p.m. Medellín vs. Once Caldas – Cuartos de final Copa Colombia (vuelta) – Win Sports

Jueves 12 de septiembre



6:00 p.m. Pereira vs. Pasto - Cuartos de final Copa Colombia (vuelta) – Win Sports

8:15 p.m. Junior vs. Cali – Cuartos de final Copa Colombia (vuelta) – Win Sports