Estos son los partidos recomendados por FUTBOLRED para esta semana

Entramos en la recta final del fútbol en el primer semestre del 2019, una semana en la que tendremos partidos interesantes de la eliminatoria para la Eurocopa, amistosos internacionales, la definición de los finalistas del Mundial Sub-20, juegos de la primera fase del Mundial Femenino que se disputa en Francia y, por supuesto, el partido de vuelta de la final de la Liga I-2019 entre el Deportivo Pasto y el Junior. Usted puede consultar los canales donde puede ver estos encuentros por televisión en nuestra Parrilla TV.

Lunes 10 de junio

Mundial Femenino Francia 2019

11:00 a.m. Argentina vs. Japón - fase de grupos



Eliminatorias para la Eurocopa

1:45 p.m. España vs. Suecia



Final del Torneo Águila (Primera B)

7:30 p.m. Deportivo Pereira vs. Cortuluá

Martes 11 de junio

Mundial Femenino Francia 2019

11:00 a.m. Chile vs. Suecia - fase de grupos

2:00 p.m. Estados Unidos vs. Tailandia - fase de grupos



Mundial Sub-20 Polonia 2019

10:30 a.m. Ucrania vs. Italia – semifinal

1:30 p.m. Ecuador vs. Corea del Sur – semifinal



Eliminatorias para la Eurocopa

1:45 p.m. Andorra vs. Francia

1:45 p.m. Bélgica vs. Escocia

1:45 p.m. Alemania vs. Estonia

1:45 p.m. Italia vs. Bosnia

Miércoles 12 de junio



Mundial Femenino Francia 2019

11:00 a.m. Alemania vs. España – fase de grupos



Liga Colombiana - Final - partido de vuelta

Hora por definir: Deportivo Pasto vs. Junior

Jueves 13 de junio



Mundial Femenino Francia 2019

11:00 a.m. Australia vs. Brasil – Mundial femenino

Viernes 14 de junio



Mundial Femenino Francia 2019

2:00 p.m. Inglaterra vs. Argentina



Copa América - Brasil 2019

7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia - partido inaugural