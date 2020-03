Estos son los mejores partidos que usted puede seguir esta semana

Arranca la primera semana de marzo y lo hace con la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que históricos como Boca Juniors, River Plate o Flamengo hacen su aparición. Junior, América y Medellín, los representantes colombianos, juegan y lo hacen de local.



Además, se conocerán los finalistas de la Copa del Rey en España y de la Copa Italia. En Inglaterra hay llaves de FA Cup; mientras que en Colombia hay clásico bogotano.



Estos son los 40 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 2 de marzo

2:30 p.m.: Santa Clara vs. Porto (Liga de Portugal).



2:45 p.m.: Portsmouth vs. Arsenal (FA Cup de Inglaterra).



6:00 p.m.: Valledupar vs. Real San Andrés (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:05 p.m.: Quindío vs. Orsomarso (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 3 de marzo

2:45 p.m.: Chelsea vs. Liverpool (FA Cup de Inglaterra).



3:00 p.m.: Reading vs. Sheffield United (FA Cup de Inglaterra).



3:00 p.m.: West Bromwich Albion vs. Newcastle United (FA Cup de Inglaterra).



5:15 p.m.: Internacional vs. Universidad Católica (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Defensa y Justicia vs. Santos (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: América de Cali vs. Gremio (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Medellín vs. Libertad (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Atlético Paranaense vs. Peñarol (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Caracas FC vs. Boca Juniors (Copa Libertadores).



7:40 p.m.: Millonarios vs. Santa Fe (Liga de Colombia).



Miércoles, 4 de marzo

2:45 p.m.: Juventus vs. Milan (Copa de Italia -semifinal-).



2:45 p.m.: Leicester City vs. Birmingham City (FA Cup de Inglaterra).



2:45 p.m.: Sheffield Wednesday vs. Manchester City (FA Cup de Inglaterra).



2:45 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Norwich City (FA Cup de Inglaterra).



2:45 p.m.: Rangers vs. Hamilton Academical (Premiership de Escocia).



3:00 p.m.: Mirandés vs. Real Sociedad (Copa del Rey de España -semifinal-).



5:15 p.m.: Barcelona de Guayaquil vs. Independiente del Valle (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Tigre vs. Palmeiras (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Jorge Wilstermann vs. Colo Colo (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Junior vs. Flamengo (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Liga de Quito vs. River Plate (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Guaraní vs. Bolívar (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Delfín vs. Olimpia (Copa Libertadores).



Jueves, 5 de marzo

2:45 p.m.: Napoli vs. Inter (Copa de Italia -semifinal-).



2:45 p.m.: Derby County vs. Manchester United (FA Cup de Inglaterra).



3:00 p.m.: Granada vs. Athletic Bilbao (Copa del Rey de España -semifinal-).



5:00 p.m.: Estudiantes de Mérida vs. Racing (Copa Libertadores).



7:00 p.m.: Alianza Lima vs, Nacional de Montevideo (Copa Libertadores).



9:00 p.m.: Binacional vs. Sao Paulo (Copa Libertadores).



Viernes, 6 de marzo

2:00 p.m.: Paderborn vs. Colonia (Bundesliga de Alemania).



3:00 p.m.: Alavés vs. Valencia (Liga de España).



3:00 p.m.: Marsella vs. Amiens (Liga de Francia).



7:40 p.m.: Deportivo Cali vs. Pereira (Liga de Colombia)



8:00 p.m.: Querétaro vs. Toluca (Liga de México).



9:00 p.m.: Pumas vs. América (Liga de México).



10:00 p.m.: Puebla vs. Tigres (Liga de México).