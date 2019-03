Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este será un fin de semana con mucho fútbol para disfrutar en las diferentes ligas de Europa. Alemania, Inglaterra, Italia y hasta Francia tendrán interesantes juegos para ver.



Como es habitual FUTBOLRED le trae los partidos recomendados para que usted se programe.

Viernes



2:30 p.m. Augsburgo vs. Borussia Dortmund (Liga de Alemania)



7:10 p.m. Unión Santa Fe vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)



Sábado



7:30 a.m. Tottenham vs. Arsenal (Liga de Inglaterra)



12:30 p.m. Mönchengladbach vs. Bayern Múnich (Liga de Alemania)



2:30 p.m. Lazio vs. Roma (Liga de Italia)



2:45 p.m. Real Madrid vs. Barcelona (Liga de España)



3:30 p.m. Porto vs. Benfica (Liga de Portugal)



Domingo



11:15 a.m. Everton vs. Liverpool (Liga de Inglaterra)



12:00 p.m. Atalanta vs. Fiorentina (Liga de Italia



2:30 p.m. Napoles vs. Juventus (Liga de Italia)



3:00 p.m. Marsella vs. Saint Ettiene (Liga de Francia)