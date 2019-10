Así termina un octubre muy futbolero: aquí los partidos recomendados

Octubre se despide y le damos la bienvenida a noviembre. Días plagados de juegos atractivos y llamativos. En Colombia se definen los clasificados a los cuadrangulares, así como se condenarán dos clubes al inevitable descenso. Sin duda, son partidos que muchos están esperando.

Estos son los partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 28 de octubre

-No hay juegos este día-

Martes, 29 de octubre

1:00 p.m.: Alavés vs. Atlético de Madrid (Liga de España).



2:00 p.m.: Tigres vs. Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Brescia vs. Inter (Serie A de Italia).



3:00 p.m.: Fortaleza vs. Real Cartagena (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:15 p.m.: Barcelona vs. Real Valladolid (Liga de España).



5:20 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. Atlético Huila (Liga de Colombia).



5:20 p.m.: Once Caldas vs. Unión Magdalena (Liga de Colombia).



5:20 p.m.: Rionegro Águilas vs. Millonarios (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Bucaramanga vs. Equidad (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Envigado vs. Deportivo Cali (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Santa Fe vs. Atlético Nacional (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: América de Cali vs. Deportivo Pasto (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Junior vs. Cúcuta (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Patriotas vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Medellín vs. Tolima (Liga de Colombia).



Miércoles, 30 de octubre

1:00 p.m.: Napoli vs. Atalanta (Serie A de Italia).



1:00 p.m.: Valencia vs. Sevilla (Liga de España).



2:30 p.m.: Liverpool vs. Arsenal (Copa de la Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Juventus vs. Genoa (Serie A de Italia).



3:05 p.m.: Chelsea vs. Manchester United (Copa de la Liga de Inglaterra).



3:15 p.m.: Real Madrid vs. Leganés (Liga de España).



5:00 p.m.: Chicó vs. Bogotá (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:45 p.m.: Pereira vs. Cortuluá (Torneo de Ascenso de Colombia).



Jueves, 31 de octubre

1:00 p.m.: Mallorca vs. Osasuna (Liga de España).



1:00 p.m.: Éibar vs. Villarreal (Liga de España).



3:00 p.m.: Milan vs. SPAL (Serie A de Italia).



Viernes, 1 de noviembre

2:30 p.m.: Hoffenheim vs. Paderborn (Bundesliga de Alemania).



2:45 p.m.: Dijon vs. Paris Saint Germain (Liga de Francia).