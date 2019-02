Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Se acaba febrero y en la Copa Libertadores se definirán los últimos clasificados a la fase de grupos; mientras que la Copa Suramericana también desarrolla sus llaves.



En Colombia, se disputará la séptima fecha de la Liga. En Inglaterra también hay jornada en la Premier League y se juegan fases definitivas en la Copa de Italia y la Copa del Rey, en España.



Estos son los 51 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes, 25 de febrero

2:00 p.m.: Bogotá FC vs. Llaneros (Torneo de Ascenso de Colombia).



2:30 p.m.: Leipzig vs. Hoffenheim (Liga de Alemania).



3:00 p.m.: Girona vs. Real Sociedad (Liga de España).



6:00 p.m.: Leones vs. Barranquilla (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Chicó vs. Pereira (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 26 de febrero

12:00 M.: Umraniyespor vs. Trabzonspor (Copa de Turquía -cuartos de final-).



2:45 p.m.: Cardiff City vs. Everton (Liga de Inglaterra).



2:45 p.m.: Huddersfield Town vs. Wolverhampton (Liga de Inglaterra).



2:45 p.m.: Leicester City vs. Brighton & Hove Albion (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Newcastle United vs. Burnley (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Lazio vs. Milan (Copa de Italia -semifinal, ida-).



3:10 p.m.: Paris Saint Germain vs. Dijon (Copa de Francia -cuartos de final-).



5:15 p.m.: Santos vs. River Plate de Uruguay (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Caracas vs. Melgar (Copa Libertadores -Fase 3, vuelta-).



7:30 p.m.: Fluminense vs. Antofagasta (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Cúcuta vs. Huila (Liga de Colombia).



Miércoles, 27 de febrero

12:30 p.m.: Rennes vs. Orleans (Copa de Francia -cuartos de final-).



2:00 p.m.: Pasto vs. Equidad (Liga de Colombia).



2:45 p.m.: Arsenal vs. Bournemouth (Liga de Inglaterra).



2:45 p.m.: Southampton vs. Fulham (Liga de Inglaterra).



2:45 p.m.: Rangers vs. Dundee (Liga de Escocia).



3:00 p.m.: Real Madrid vs. Barcelona (Copa del Rey -semifinal-).



3:00 p.m.: Fiorentina vs. Atalanta (Copa de Italia -semifinal, ida-).



3:00 p.m.: Chelsea vs. Tottenham Hotspur (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Crystal Palace vs. Manchester United (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Liverpool vs. Watford (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Manchester City vs. West Ham (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Lyon vs. Caen (Copa de Francia -cuartos de final-).



4:00 p.m.: Patriotas vs. Once Caldas (Liga de Colombia).



5:15 p.m.: Palestino vs. Talleres (Copa Libertadores -Fase 3, vuelta-).



5:15 p.m.: Monagas vs. Royal Pari (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Tolima vs. Bucaramanga (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Racing vs. Corinthians (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Atlético Mineiro vs. Defensor Sporting (Copa Libertadores -Fase 3, vuelta-).



8:00 p.m.: Junior vs. Envigado (Liga de Colombia).



Jueves, 28 de febrero

3:00 p.m.: Valencia vs. Real Betis (Copa del Rey -semifinal-).



3:00 p.m.: Barranquilla vs. Real Cartagena (Torneo de Ascenso de Colombia).



4:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Medellín (Liga de Colombia).



6:00 p.m.: América de Cali vs. Santa Fe (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Libertad (Copa Libertadores -Fase 3, vuelta-).



7:30 p.m.: Guabirá vs. Macará (Copa Suramericana.



8:00 p.m.: Millonarios vs. Unión Magdalena (Liga de Colombia).



Viernes, 1 de marzo

2:30 p.m.: Cagliari vs. Inter (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Augsburgo vs. Borussia Dortmund (Liga de Alemania).



2:45 p.m.: Bordeaux vs. Montpellier (Liga de Francia).



5:00 p.m.: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors (Liga de Argentina).



7:10 p.m.: Unión vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).



8:00 p.m.: Puebla vs. Querétaro (Liga de México).



10:00 p.m.: Morelia vs. América (Liga de México).



10:00 p.m.: Tijuana vs. Atlas (Liga de México).