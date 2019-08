Arranca otra liga grande: partidos recomendados para el fin de semana

Este fin de semana tiene como principal ingrediente el arranque de la única liga grande de Europa que faltaba por ponerse en marcha: la Serie A de Italia, en la que el interés se centra en quién podrá frenar al siempre favorito Juventus, que se estrenará este sábado como visitante contra el Parma. También tendremos Liga Premier de Inglaterra, Liga de España, Bundesliga. Además, la fecha 8 de la Liga II-2019 y comienzan los cuartos de final de la Liga Femenina.

A continuación presentamos la lista y el horario de los partidos recomendados por FUTBOLRED:

Viernes 23



1:00 p.m. Granada vs. Sevilla – Liga de España

1:30 p.m. Colonia vs. Borussia Dortmund – Bundelisga

2:00 p.m. Aston Villa vs. Everton – Liga Premier de Inglaterra

3:00 p.m. Levante vs. Villarreal – Liga de España

7:30 p.m. Nacional vs. América – Cuartos de final Liga Femenina

Sábado 24



6:30 a.m. Norwich vs. Chelsea – Liga Premier de Inglaterra

9:00 a.m. Manchester United vs. Crystal Palace

11:00 a.m. Parma vs. Juventus – Serie A de Italia

11:30 a.m. Schalke vs. Bayern Múnich – Bundesliga

12:00 p.m. Real Madrid vs. Valladolid – Liga de España

5:00 p.m. Junior vs. Once Caldas – Liga Colombiana

7:45 p.m. Millonarios vs. Deportivo Cali – Liga Colombiana

Domingo 25



10:30 a.m. Tottenham vs. Newcastle – Liga Premier de Inglaterra

12:00 p.m. Leganés vs. Atlético de Madrid – Liga de España

2:00 p.m. Barcelona vs. Betis – Liga de España

2:00 p.m. París Saint-Germain vs. Toulouse – Liga de Francia

3:45 p.m. River Plate vs. Talleres de Córdoba – Superliga Argentina

5:00 p.m. Nacional vs. Medellín – Liga Colombiana

5:45 p.m. Rionegro Águilas vs. Santa Fe – Liga Águila

6:00 p.m. Banfield vs. Boca Juniors – Superliga Argentina

7:45 p.m. América vs. Envigado – Liga Colombiana



Consulte aquí la programación completa en nuestra PARRILLA TV