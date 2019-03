Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Fin de semana crucial para el fútbol mundial, pues luego abra una pausa para darle paso a la fecha Fifa, en la que las selecciones reúnen a sus mejores jugadores para jugar. Por eso, este sábado y domingo los clubes aprovecharán para ganar antes de entregar a sus estrellas.

En Colombia habrá jornada de clásicos, así que Antioquia, Valle del Cauca y los Santanderes, se preparan para una gran fiesta. Pero si de derbis se trata, Italia y México vibrarán con los partidazos que habrá.



Aquí los partidos recomendados para estos días de fin de semana:



Sábado 16 de marzo

3:15 p.m.: Medellín vs. Nacional (Liga de Colombia).



5:00 p.m.: Cali vs. América (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Guadalajara vs. América (Liga de México).



Domingo 17 de marzo

2:30 p.m.: Milan vs. Inter (Serie A de Italia).



3:00 p.m.: Paris Saint Germain vs. Marsella (Liga de Francia).



3:45 p.m.: River Plate vs. Independiente (Superliga de Argentina).



8:00 p.m.: Bucaramanga vs. Cúcuta (Liga de Colombia).