Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana hay competencia importante en las ligas de Europa. Argentina y Colombia también tienen partidos imperdibles. Además, los colombianos en el exterior tendrán papel protagónico.

Aquí los partidos recomendados para estos días de fin de semana:

Sábado 21 de septiembre

6:30 a.m.: Leicester City vs. Tottenham Hotspur (Premier League de Inglaterra).



1:45 p.m.: Milan vs. Inter (Serie A de Italia).



2:00 p.m.: Granada vs. Barcelona (Liga de España).



3:45 p.m.: San Lorenzo vs. Boca Juniors (Superliga de Argentina).



5:00 p.m.: Independiente Medellín vs. Millonarios (Liga de Colombia).



Domingo 22 de septiembre

9:45 a.m.: PSV Eindhoven vs. Ajax (Liga de Holanda).



10:30 a.m.: Chelsea vs. Liverpool (Premier League de Inglaterra).



11:00 a.m.: Yeni Malatyaspor vs. Galatasaray (Superliga de Turquía).



2:00 p.m.: Sevilla vs. Real Madrid (Liga de España).



2:00 p.m.: Lyon vs. PSG (Liga de Francia).