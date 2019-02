Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Lo que todos esperaban: vuelve la Champions League. Y lo hará con los primeros partidos de octavos de final. Además, la Liga de Clubes de Europa también inicia con las llaves de dieciseisavos de final.



La Copa Colombia, por su parte, tendrá fase de grupos. Mientras que en Suramérica se definen los clasificados a Fase 3 de Copa Libertadores.



Estos son los 61 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 11 de febrero

3:00 p.m.: Wolverhampton vs. Newcastle United (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Alavés vs. Levante (Liga de España).



6:00 p.m.: Pereira vs. Real San Andrés (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo (Liga de Colombia).



Martes, 12 de febrero

12:55 p.m.: Fenerbahce vs. Zenit St. Petersburgo (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Manchester United vs. Paris Saint Germain (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Roma vs. Porto (Champions League -octavos de final, ida-).



4:15 p.m.: Atlético Mineiro vs. Danubio (Copa Libertadores -Fase 2, vuelta-).



4:15 p.m.: River Plate de Uruguay vs. Santos (Copa Suramericana).



6:30 p.m.: Barcelona vs. Defensor Sporting (Copa Libertadores -Fase 2, vuelta-).



6:30 p.m.: Medellín vs. Palestino (Copa Libertadores -Fase 2, vuelta-).



6:30 p.m.: Macará vs. Guabirá (Copa Suramericana).



Miércoles, 13 de febrero

3:00 p.m.: Ajax vs. Real Madrid (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Huila vs. Cortuluá (Copa Colombia).



3:00 p.m.: Llaneros vs. Tigres (Copa Colombia).



3:30 p.m.: Real Cartagena vs. Barranquilla FC (Copa Colombia).



4:00 p.m.: Envigado vs. Jaguares (Copa Colombia).



4:15 p.m.: Libertad vs. The Strongest (Copa Libertadores -Fase 2, vuelta-).



4:15 p.m.: Universidad de Chile vs. Melgar (Copa Libertadores -Fase 2, vuelta-).



7:00 p.m.: Quindío vs. Orsomarso (Copa Colombia).



7:00 p.m.: América de Cali vs. Universitario Popayán (Copa Colombia).



7:30 p.m.: Bucaramanga vs. Alianza Petrolera (Copa Colombia).



7:30 p.m.: Chicó vs. Patriotas (Copa Colombia).



7:30 p.m.: Millonarios vs. Fortaleza (Copa Colombia).



Jueves, 14 de febrero

12:55 p.m.: BATE Borisov vs. Arsenal (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: FC Krasnodar vs. Bayer Leverkusen (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Galatasaray vs. Benfica (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Lazio vs. Sevilla (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Olympiacos vs. Dinamo de Kiev (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Rapid Viena vs. Inter (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Rennes vs. Real Betis (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Slavia Praga vs. Genk (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Celtic vs. Valencia (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Brujas vs. Salzburgo (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: FC Zúrich vs. Nápoles (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Malmo vs. Chelsea (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Shakhtar Donetsk vs. Eintracht Frankfurt (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Sporting Lisboa vs. Villarreal (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Viktoria Pilzen vs. Dinamo Zagreb (Liga de Europa -dieciseisavos de final, ida-).



3:30 p.m.: Atlético FC vs. Pasto (Copa Colombia).



3:30 p.m.: Pereira vs. Leones (Copa Colombia).



4:15 p.m.: Royal Pari vs. Monagas (Copa Suramericana).



6:30 p.m.: Atlético Nacional vs. La Guaira (Copa Libertadores -Fase 1, vuelta-).



6:30 p.m.: Corinthians vs. Racing de Avellaneda (Copa Suramericana).



7:00 p.m.: Valledupar vs. Cúcuta (Copa Colombia).



7:00 p.m.: Rosario Central vs. River Plate (Liga de Argentina).



7:30 p.m.: Santa Fe vs. Bogotá FC (Copa Colombia).



Viernes, 15 de febrero

2:30 p.m.: Juventus vs. Frosinone (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Augsburgo vs. Bayern Múnich (Liga de Alemania).



2:45 p.m.: Lyon vs. Guingamp (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Éibar vs. Getafe (Liga de España).



7:10 p.m.: Vélez Sarsfield vs. Colón (Superliga de Argentina).



8:00 p.m.: Morelia vs. Monterrey (Liga de México).



10:00 p.m.: Puebla vs. Pachuca (Liga de México).



10:00 p.m.: Tijuana vs. Veracruz (Liga de México).