Terminan ligas europeas: los partidos recomendados del fin de semana 

Fin de semana de definición de títulos en Europa, participación de colombianos en el exterior y empieza la recta final de la Liga I-2019. Duván Zapata enfrenta una posible clasificación a Champions League, Falcao García espera evitar el partido de promoción en Francia. La final de las Copas de Alemania y España.



En FUTBOLRED le traemos los partidos más atractivos del fin de semana del 24 al 26 de mayo en el fútbol colombiano y en el exterior.

Partidos recomendados

Viernes, 24 de mayo

11:00 a.m.: Honduras vs. Nueva Zelanda (Copa Mundial Sub-20).



11:00 a.m.: Catar vs. Nigeria (Copa Mundial Sub-20).



1:30 p.m.: Uruguay vs. Noruega (Copa Mundial Sub-20).



1:30 p.m.: Ucrania vs. Estados Unidos (Copa Mundial Sub-20).



2:05 p.m.: Niza vs. Mónaco (Liga de Francia).



2:05 p.m.: Dijon vs. Toulouse (Liga de Francia).



2:05 p.m.: Amiens vs. Guingamp (Liga de Francia).



2:05 p.m.: Caen vs. Bordeaux (Liga de Francia).



2:05 p.m.: Reims vs. Paris Saint Germain (Liga de Francia).



Sábado 25 de mayo

​8:00 a.m.: Portugal vs Corea del Sur (Copa Mundial Sub-20)



11:00 a.m.: Francia vs. Arabia Saudita (Copa Mundial Sub-20)



1:00 p.m.: RB Leipzig vs. Bayern Múnich (Copa de Alemania)



1:30 p.m.: Argentina vs. Sudáfrica (Copa Mundial Sub-20)



1:30 p.m.: Bolonia vs Nápoles (Liga de Italia)



2:00 p.m.: FC Barcelona vs. Valencia (Copa del Rey)



4:45 p.m.: Atlético Tucumán vs. Tigre (Copa de la Superliga Argentina)



5:00 p.m.: Millonarios vs. Deportivo Pasto (Liga colombiana)



Domingo 26 de mayo

8:00 a.m.: Torino vs. Lazio (Liga de Italia)



8:30 a.m.: México vs. Japón (Copa Mundial Sub-20)



11:00 a.m.: Ecuador vs. Italia (Copa Mundial Sub-20)



11:00 a.m.: Senegal vs. Colombia (Copa Mundial Sub-20)



11:00 a.m.: Sampdoria vs. Juventus (Liga de Italia)



1:30 p.m.: Polonia vs. Tahití (Copa Mundial Sub-20)



1:30 p.m.: Inter de Milán vs. Empoli (Liga de Italia)



1:30 p.m.: Fiorentina vs. Genova (Liga de Italia)



1:30 p.m.: Roma vs. Parma (Liga de Italia)



1:30 p.m.: Atalanta vs. Sassuolo (Liga de Italia)



1:30 p.m.: SPAL vs. Milan (Liga de Italia)



4:45 p.m.: Boca Juniors vs. Argentinos Juniors (Copa de la Superliga Argentina)



5:15 p.m.: Deportes Tolima vs. Junior (Liga Colombiana)



7:30 p.m.: Deportivo Cali vs Atlético Nacional (Liga Colombiana)



8:00 p.m.: Club León vs. Tigres UANL (Liga MX)



​