Vuelve la actividad de clubes: los partidos recomendados de la semana

De a poco vuelve el fútbol de clubes en el mundo, muchos equipos están preparándose para el inicio de la temporada, mientras que otros entrarán en competencia. Partidos amistosos, Copa Suramerica, fútbol de Colombia y de Brasil, son algunos de los atractivos de los duelos de esta semana.



Pronto empezará a la competencia oficial y esto trae algunas copas amistosas en el mundo, las cuales sirven para que los equipo ajusten piezas y terminen de ponerse a tono físicamente.

Martes, 9 de julio

7:30 p.m.: Royal Pari vs. La Equidad (Copa Suramericana).



Miércoles, 10 de julio

3:00 p.m.: Caracas vs. Independiente del Valle (Copa Suramericana).

5:30 p.m.:Atlético Paranaense vs. Flamengo (Copa de Brasil).

6:00 p.m.: Tijuana vs. Boca Juniors (amistoso internacional).

Jueves, 11 de julio

1:30 p.m.: Tranmere Rovers vs. Liverpool (amistoso internacional).

6:00 p.m.: Cruzeiro vs. Atlético Mineiro (Copa de Brasil).

7:30 p.m.: Colón vs. Argentinos Juniors (Copa Suramericana).

Viernes, 12 de julio

10:30 a.m.: Borussia Dortmund vs. Schweinberg (amistoso internacional)

2:00 p.m.: Real Betis vs. Sheffield United (amistoso internacional).

7:45 p.m.: Rionegro Águilas vs. Cúcuta Deportivo (Liga de Colombia).