Champions League y un campeón en Colombia: los partidos recomendados

La primera semana completa de noviembre trae de regreso la Champions League, con su cuarta jornada de fase de grupos; varios clubes tendrán partidos cruciales, pues podrían conseguir anticipadamente su clasificación a octavos, otros tiene la angustia de sumar para no verse eliminados tan pronto, o por lo menos para aspirar a pasar como terceros a la Europa League.

En Colombia se coronará al primer campeón de este segundo semestre, pues Medellín y Cali definirán el título de la Copa Colombia, en una serie que está 2-2.



Estos son los 50 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Martes, 5 de noviembre

12:55 p.m.: Barcelona vs. Slavia Praga (Champions League).



12:55 p.m.: Zenit vs. Leipzig (Champions League).



3:00 p.m.: Liverpool vs. Genk (Champions League).



3:00 p.m.: Napoli vs. Salzburgo (Champions League).



3:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Inter (Champions League).



3:00 p.m.: Lyon vs. Benfica (Champions League).



3:00 p.m.: Chelsea vs. Ajax (Champions League).



3:00 p.m.: Valencia vs. Lille (Champions League).



Miércoles, 6 de noviembre

10:50 a.m.: Vitoria Guimaraes vs. Arsenal (Europa League).



12:55 p.m.: Bayern Múnich vs. Olympiacos (Champions League).



12:55 p.m.: Lokomotiv Moscú vs. Juventus (Champions League).



3:00 p.m.: Paris Saint Germain vs. Brujas (Champions League).



3:00 p.m.: Real Madrid vs. Galatasaray (Champions League).



3:00 p.m.: Estrella Roja vs. Tottenham Hotspur (Champions League).



3:00 p.m.: Atalanta vs. Manchester City (Champions League).



3:00 p.m.: Dinamo Zagreb vs. Shakhtar Donetsk (Champions League).



3:00 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid (Champions League).



7:30 p.m.: Medellín vs. Cali (Copa Colombia -final, vuelta-).



Jueves, 7 de noviembre

10:50 a.m.: FC Astana vs. AZ Alkmaar (Europa League).



12:55 p.m.: Feyenoord vs. Porto (Europa League).



12:55 p.m.: APOEL Nicosia vs. Qarabag FK (Europa League).



12:55 p.m.: Dudelange vs. Sevilla (Europa League).



12:55 p.m.: Copenhague vs. Dinamo Kiev (Europa League).



12:55 p.m.: Lugano vs. Malmo (Europa League).



12:55 p.m.: Basilea vs. Getafe (Europa League).



12:55 p.m.: FC Krasnodar vs. Trabzonspor (Europa League).



12:55 p.m.: LASK vs. PSV Eindhoven (Europa League).



12:55 p.m.: Rosenborg vs. Sporting Lisboa (Europa League).



12:55 p.m.: Cluj vs. Rennes (Europa League).



12:55 p.m.: Lazio vs. Celtic (Europa League).



12:55 p.m.: Standard Lieja vs. Eintracht Frankfurt (Europa League).



3:00 p.m.: Feyenoord vs. Young Boys (Europa League).



3:00 p.m.: Rangers vs. Porto (Europa League).



3:00 p.m.: Espanyol vs. Ludogorets (Europa League).



3:00 p.m.: Ferencvaros vs. CSKA Moscú (Europa League).



3:00 p.m.: Oleksandría vs. Saint-Etienne (Europa League).



3:00 p.m.: Wolfsburgo vs. Gent (Europa League).



3:00 p.m.: Borussia Monchengladbach vs. Roma (Europa League).



3:00 p.m.: Wolfsberger vs. Istanbul Basaksehir (Europa League).



3:00 p.m.: Braga vs. Besiktas (Europa League).



3:00 p.m.: Wolverhampton vs. Slovan Bratislava (Europa League).



3:00 p.m.: Manchester United vs. Partizan (Europa League).



Viernes, 8 de noviembre

2:30 p.m.: Colonia vs. Hoffenheim (Bundesliga de Alemania).



2:45 p.m.: Sassuolo vs. Bologna (Serie A de Italia).



2:45 p.m.: Niza vs. Bordeaux (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Norwich City vs. Watford (Premier League de Inglaterra).



3:00 p.m.: Real Sociedad vs. Leganés (Liga de España).



8:00 p.m.: Morelia vs. Puebla (Liga de México).



10:00 p.m.: Veracruz vs. América (Liga de México).



10:00 p.m.: Tijuana vs. Monterrey (Liga de México).