El fútbol no para ni en Colombia: partidos recomendados de la semana

Empieza una nueva semana en 2019 que comienza a definir la recta final del año y de las Ligas de fútbol en el mundo. Esta semana habrá menos partidos, pero tendrá grandes duelos de selecciones y en la Liga de Colombia, torneo en el que no para el fútbol.

Martes 8



7:30 p.m.: Envigado vs. Jaguares (Liga de Colombia)



Miércoles 9



5:00 p.m.: Tolima vs. Millonarios (Liga de Colombia)



6:00 p.m.: América vs. Unión (Liga de Colombia)



8:00 p.m.: Junior vs. Cali (Liga de Colombia)



Jueves 10



7:00 a.m.: Brasil vs. Senegal (amistoso internacional)



1:45 p.m.: Holanda vs. Irlanda del Norte (Eurocopa clasificación)



1:45 p.m.: Croacia vs. Hungría (Eurocopa clasificación)



2:00 p.m.: Once Caldas vs. Bucaramanga (Liga de Colombia)



6:00 p.m.: Flamengo vs. Atlético Mineiro (Liga de Brasil)



​8:00 p.m.: Medellín vs. Cúcuta (Liga de Colombia)

​

Viernes 11



1:45 p.m.: Portugal vs. Luxemburgo (Eurocopa clasificación)



1:45 p.m. Checa vs. Inglaterra (Eurocopa clasificación)



1:45 p.m.: Islandia vs. Francia (Eurocopa clasificación)

​