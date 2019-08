Sube el nivel: partidos recomendados de FUTBOLRED para esta semana

La semana que comienza tendrá una programación muy variada en materia futbolera: tendremos partidos de la Liga II-2019 con Atlético Nacional en acción contra el Huila, mientras que en la Copa Colombia se vivirá un duelo muy parejo entre el Independiente Medellín y Millonarios, en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. También tendremos al Real Madrid y al Barcelona en acción en amistosos de pretemporada y el viernes arrancará la Liga Premier de Inglaterra y el encargado del partido inaugural será el Liverpool, actual campeón de Europa.

Lunes 5 de agosto

3:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Bucaramanga (Liga Colombiana)

7:45 p.m. Quindío vs. Cortuluá (Torneo de ascenso)



Martes 6 de agosto

7:30 p.m. Independiente (Argentina) vs. Independiente del Valle (Ecuador) – Copa Suramericana

7:45 p.m. A. Nacional vs. A. Huila (Liga Colombiana)



Miércoles 7 de agosto

12:00 p.m. Salzburgo vs. Real Madrid (Amistoso)

12:00 p.m. Krasnodar vs. Porto (fases previas de la Champions)

1:00 p.m. Roma vs. Athletic Club de Bilbao (Amistoso)

6:30 p.m. Napoli vs. Barcelona (amistoso)

7:00 p.m. Chivas de Guadalajara vs. Santos Laguna (Copa MX)

7:30 p.m. Medellín vs. Millonarios (Copa Colombia)



Viernes 9 de agosto

1:45 p.m. Mónaco vs. Lyon (Liga de Francia)

2:00 p.m. Liverpool vs. Norwich City (Liga Premier de Inglaterra)

7:30 p.m. Once Caldas vs. Alianza Petrolera (Liga Colombiana)