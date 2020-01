Partidos recomendados de FUTBOLRED para el puente de Reyes

El primer fin de semana del 2020 llega con un muy buen menú futbolero en el que se destaca el Derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton, en la FA Cup de Inglaterra. También se destaca el regreso de la Liga de España en la que se conocerá el campeón de invierno tras la disputa de la jornada 19 y también vuelve la Serie A de Italia con un interesante duelo entre Napoli y el líder Inter de Milán.

Estos son los partidos recomendados por FUTBOLRED para que programe su agenda del puente festivo.



Viernes 3 de enero

Sevilla vs. Athletic Club [3:00 p.m.] Liga de España



Sábado 4 de enero

Getafe vs. Real Madrid [10:00 a.m.] Liga de España

Atlético de Madrid vs. Levante [12:00 p.m.] Liga de España

Manchester City vs. Port Vale [12:31 p.m.] FA Cup

Wolverhampton vs. Manchester United [12:31 p.m.] FA Cup

Espanyol vs. Barcelona [3:00 p.m.] Liga de España



Domingo 5 de enero

Chelsea vs. Nottingham Forest [9:01 a.m.] FA Cup

Middlesbrough vs. Tottenham [9:01 a.m.] FA Cup

Liverpool vs. Everton [11:01 a.m.] FA Cup

Roma vs. Torino [2:45 p.m.] Liga de Italia



Lunes 6 de enero

Atalanta vs. Parma [9:00 a.m.] Liga de Italia

Juventus vs. Cagliari [9:00 a.m.] Liga de Italia

Milan vs. Sampdoria [9:00 a.m.] Liga de Italia

Napoli vs. Inter de Milán [2:45 p.m.] Liga de Italia