Fútbol pre navideño: recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

Este fin de semana previo a la Navidad del 2019 tendrá una intensa actividad futbolera en Europa: en la liga de España sigue el cabeza a cabeza entre el Barcelona y el Real Madrid, que enfrentarán al Alavés y al Athletic Club, respectivamente. En Italia Juventus de Cristiano Ronaldo disputará la Supercopa contra Lazio, mientras que la Liga de Inglaterra tendrá duelos vibrantes como el Manchester City vs. Leicester del sábado y el Tottenham vs. Chelsea de este domingo. Aquí están nuestros recomendados.

Sábado 21 de diciembre

07:30 a.m. | Everton vs. Arsenal – Liga Premier de Inglaterra (TV: ESPN 2)



09:30 a.m. | Bayern Múnich vs. Wolfsburgo – Bundesliga (TV: Fox Sports)



10:00 a.m. | Barcelona vs. Alavés – Liga de España (TV: Directv Sports 610)

⚽👀 ¿Qué partido tienes MÁS GANAS DE VER esta jornada en #LaLigaSantander? pic.twitter.com/uJKvSrtUU3 — LaLiga (@LaLiga) December 20, 2019



12:00 a.m. | Goztepe vs. Galatasaray – Superliga de Turquía (TV: Win Sports)



12:30 p.m. | Man. City vs. Leicester – Liga Premier de Inglaterra (TV: ESPN 2)



02:45 p.m. | Paris Saint-Germain vs. Amiens – Liga de Francia (TV: ESPN)

Domingo 22 de diciembre



06:30 a.m. | Atalanta vs. Milan – Liga de Italia (TV: ESPN 2)



09:00 a.m. | Watford vs. Manchester United – Liga Premier de Inglaterra (TV: ESPN 2)



10:00 a.m. | Real Betis vs. Atlético de Madrid – Liga de España (TV: ESPN)



11:30 a.m. | Tottenham vs. Chelsea – Liga Premier de Inglaterra (TV: ESPN 2)



11:45 a.m. | Juventus vs. Lazio – Supercopa (TV: Directv Sports 610)



03:00 p.m. | Real Madrid vs. Athletic Club – Liga de España (TV: ESPN)