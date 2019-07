Vuelven varias competencias: partidos recomendados de la semana

El fútbol no para y los equipos de Europa siguen preparándose para el inicio de sus respectivas ligas. Además, en Surámerica vuelve la Copa Libertadores y la Copa Suramericana entra en la definición. Añadido a esto, hay juego por los octavos de final de la Copa Colombia.

Lunes 22 de julio

12:00 p.m.: Ajax vs. Panathinaikos (amistoso internacional).



6:00 p.m.: La Equidad vs. Medellín (Liga colombiana).



Martes 23 de julio

5:30 a.m.: FC Barcelona vs. Chelsea (Rakuten Cup).



5:15 p.m.: River Plate vs. Cruzeiro (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Godoy Cruz vs. Palmeiras (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: LDU Quito vs. Olimpia (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Peñarol vs. Fluminense (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Milan (International Champions Cup).



8:00 p.m.: Chivas vs. Atlético de Madrid (International Champions Cup).

Miércoles 24 de julio

6:30 a.m.: Juventus vs. Inter de Milán (International Champions Cup).



5:15 p.m.: San Lorenzo vs. Cerro Porteño (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Nacional vs. Inter de Portoalegre (Copa Libertadores).



7:00 p.m.: Sporting de Lisboa vs. Liverpool (amistoso internacional).



7:30 p.m.: Emelec vs. Flamengo (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Atlético Paranaense vs. Boca Juniors (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Botafogo vs. Atlético Mineiro (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Santa Fe (Copa Colombia).



Jueves 25 de julio

6:30 a.m.: Tottenham vs. Manchester United (International Champions Cup).



7:30 p.m.: Gremio vs. Libertad (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Independiente vs. Universidad Católica (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Corinthians vs. Montevideo Wanderers (Copa Suramericana).



Viernes 26 de julio

6:30 p.m.: Real Madrid vs. Atlético de Madrid (International Champions Cup).



7:30 p.m.: Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima (Liga colombiana).