Se va septiembre y llega octubre: partidos recomendados de la semana

Septiembre se despide y le damos la bienvenida a octubre. Días plagados de juegos atractivos y llamativos. Champions League, Europa League y la Liga colombiana. Sin duda, son partidos que muchos están esperando.

Pero sin duda que uno de los juegos más esperados, con mayor expectativa, es el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. ¡El superclásico argentino!



Estos son los 60 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes, 30 de septiembre

1:45 p.m.: Parma vs. Torino (Serie A de Italia).



2:00 p.m.: Manchester United vs. Arsenal (Premier League de Inglaterra).



5:30 p.m.: Barranquilla FC vs. Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:10 p.m.: Colón vs. Argentinos Juniors (Superliga de Argentina).



Martes, 1 de octubre

11:55 a.m.: Real Madrid vs. Brujas (Champions League).



11:55 a.m.: Atalanta vs. Shakhtar Donetsk (Champions League).



2:00 p.m.: Galatasaray vs. PSG (Champions League).



2:00 p.m.: Estrella Roja vs. Olimpiacos (Champions League).



2:00 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Bayern Múnich (Champions League).



2:00 p.m.: Manchester City vs. Dinamo Zagreb (Champions League).



2:00 p.m.: Juventus vs. Bayer Leverkusen (Champions League).



2:00 p.m.: Lokomotiv Moscú vs. Atlético de Madrid (Champions League).



3:30 p.m.: Envigado vs. Once Caldas (Liga de Colombia).



6:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Jaguares (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: River Plate vs. Boca Juniors (Copa Libertadores -semifinal, ida-).



8:00 p.m.: Medellín vs. Pasto (Liga de Colombia).



Miércoles, 2 de octubre

11:55 a.m.: Genk vs. Napoli (Champions League).



11:55 a.m.: Slavia Praga vs. Borussia Dortmund (Champions League).



2:00 p.m.: Liverpool vs. Salzburgo (Champions League).



2:00 p.m.: Barcelona vs. Inter (Champions League).



2:00 p.m.: Leipzig vs. Lyon (Champions League).



2:00 p.m.: Zenit St. Petersburgo vs. Benfica (Champions League).



2:00 p.m.: Lille vs. Chelsea (Champions League).



2:00 p.m.: Valencia vs. Ajax (Champions League).



5:00 p.m.: Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional (Liga de Colombia).



6:00 p.m.: América de Cali vs. Atlético Huila (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Gremio vs. Flamengo (Copa Libertadores -semifinal, ida-).



8:00 p.m.: Cúcuta vs. Millonarios (Liga de Colombia).



Jueves, 3 de octubre

9:50 a.m.: FC Astana vs. Partizan de Belgrado (Europa League).



11:55 a.m.: Feyenoord vs. Porto (Europa League).



11:55 a.m.: Young Boys vs. Rangers (Europa League).



11:55 a.m.: CSKA Moscú vs. Espanyol (Europa League).



11:55 a.m.: Ferencvaros vs. Ldogorets (Europa League).



11:55 a.m.: Oleksandria vs. Gent (Europa League).



11:55 a.m.: Saint-Etienne vs. Wolfsburgo (Europa League).



11:55 a.m.: Istanbul Basaksehir vs. Borussia Monchengladbach (Europa League).



11:55 a.m.: Wolfsberger vs. Roma (Europa League).



11:55 a.m.: Besiktas vs. Wolverhampton (Europa League).



11:55 a.m.: Braga vs. Slovan Bratislava (Europa League).



11:55 a.m.: AZ Alkmaar vs. Manchester United (Europa League).



2:00 p.m.: Dudelange vs. Qarabag FK (Europa League).



2:00 p.m.: Sevilla vs. APOEL Nicosia (Europa League).



2:00 p.m.: Lugano vs. Dinamo Kiev (Europa League).



2:00 p.m.: Malmo vs. Copenhague (Europa League).



2:00 p.m.: FC Krasnodar vs. Getafe (Europa League).



2:00 p.m.: Trabzonspor vs. Basilea (Europa League).



2:00 p.m.: Rosenborg vs. PSV Eindhoven (Europa League).



2:00 p.m.: Sporting Lisboa vs. LASK (Europa League).



2:00 p.m.: Celtic vs. Cluj (Europa League).



2:00 p.m.: Lazio vs. Rennes (Europa League).



2:00 p.m.: Arsenal vs. Standard Lieja (Europa League).



2:00 p.m.: Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt (Europa League).



2:00 p.m.: Patriotas vs. Unión Magdalena (Liga de Colombia).



4:00 p.m.: Junior vs. Equidad (Liga de Colombia).



6:00 p.m.: Tolima vs. Cali (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Santa Fe vs. Bucaramanga (Liga de Colombia).



Viernes, 4 de octubre

1:30 p.m.: Hertha Berlín vs. Fortuna Dusseldorf (Bundesliga de Alemania).



1:45 p.m.: Brescia vs. Sassuolo (Serie A de Italia).



1:45 p.m.: Amiens vs. Marsella (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Real Betis vs. Éibar (Liga de España).



9:00 p.m.: Morelia vs. Necaxa (Liga de México).



9:00 p.m.: Tijuana vs. Atlas (Liga de México).