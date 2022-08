Agosto trae partidazos: regresan las grandes ligas europeas ¡anote!

Por fin vuelve el fútbol a la normalidad. Mientras que en Sudamérica los torneos internacionales entran en fases decisivas, en Europa regresan las principales ligas.



Agéndese desde ya con el regreso de la Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga y Ligue 1. Así mismo con las definiciones tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana y la definición de la Supercopa Europea.



Atentos a los partidazos del mes:



5 de agosto: Crystal Palace vs Arsenal (vuelve la Premier)

Lyon vs Ajaccio (vuelve la Ligue 1)

Eintracht Frankfurt vs Bayer Múnich (vuelve la Bundesliga)



6 de agosto: Everton vs Chelsea por Premier



7 de agosto: West Ham vs Manchester City por Premier



9 de agosto: Flamengo vs Corinthains por semifinal vuelta de Copa Libertadores



10 de agosto: Eintracht Frankfurt vs Real Madrid por Supercopa de Europa

Palmeiras vs Mineiro por semifinal vuelta de Copa Libertadores



12 de agosto: Osasuna vs Sevilla (vuelve LaLiga)



13 de agosto: AC Milan vs Udinese (vuelve la Serie A)



14 de agosto: Tottenham vs Chelsea por Premier



21 de agosto: Atalanta vs AC Milan por Serie A

Atlético de Madrid vs Villarreal por LaLiga

Real Sociedad vs Barcelona por LaLiga



22 de agosto: Manchester United vs Liverpool por Premier



26 de agosto: Lazio vs Inter de Milán por Serie A



27 de agosto: Juventus vs Roma por Serie A



28 de agosto: PSG vs AS Monaco por Ligue 1