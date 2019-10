Una semana y 71 partidos para ver y disfrutar en todo el mundo

Esta semana hay mucho fútbol. Con el regreso de la Champions League y la Copa Libertadores, la cuota de fútbol internacional está por todo lo alto, mientras que la Copa Libertadores femenina continúa para Huila y América. Además, dependiendo de lo que suceda este lunes se jugará la fecha 19 del fútbol colombiano.

Lunes 21 de octubre

1:45 p.m.: Brescia vs. Fiorentina (Serie A)



2:00 p.m.: Sheffield United vs. Arsenal (Premier League)



5:00 p.m.: Central Córdoba vs. Estudiantes (Liga de Argentina)



5:00 p.m.: Huila vs Ferroviaria (Copa Libertadores Femenina)



6:00 p.m.: Chicó vs. Fortaleza (Torneo de la B)



7:20 p.m.: Colón vs. Godoy Cruz (Liga de Argentina)



8:00 p.m.: Bogotá vs. Real Cartagena (Torneo de la B)

Martes 22 de octubre



11:55 a.m.: Atletico vs. Bayern Leverkusen (Champions League)



11:55 a.m.: Shakhtar vs. Dinamo Zagreb (Champions League)



2:00 p.m.: Brujas vs. PSG (Champions League)



2:00 p.m.: Galatasaray vs. Real Madrid (Champions League)



2:00 p.m.: Juventus vs. Lokomotiv (Champions League)



2:00 p.m.: Manchester City vs. Atalanta (Champions League)



2:00 p.m.: Olympiacos vs. Bayern Múnich (Champions League)



2:00 p.m.: Tottenham vs. Estrella Roja (Champions League)



6:00 p.m.: La Equidad vs. Jaguares (Liga colombiana)



7:30 p.m.: Boca Juniors vs. River Plate (Copa Libertadores-semifinal vuelta)



7:30 p.m.: Urquiza vs. América (Copa Libertadores femenina)



8:00 p.m.: Quindío vs. Pereira (Torneo de la B)



9:00 p.m.: Tijuana vs. Mineros (Copa Mx)

Miércoles 23 de octubre

11:55 a.m.: Ajax vs. Chelsea (Champions League)



11:55 a.m.: Leipzig vs. Zenit (Champions League)



2:00 p.m.: Benfica vs. Lyon (Champions League)



2:00 p.m.: Genk vs. Liverpool (Champions League)



2:00 p.m.: Inter vs. Dortmund (Champions League)



2:00 p.m.: Lille vs. Valencia (Champions League)



2:00 p.m.: Salzburgo vs. Napoli (Champions League)



2:00 p.m.: Slavia Prag vs. Barcelona (Champions League)



2:00 p.m.: Tigres vs. Cortuluá (Torneo de la B)



4:00 p.m.: Unión Magdalena vs. Bucaramanga (Liga colombiana)



6:15 p.m.: Nacional vs. Envigado (Liga colombiana)



7:30 p.m.: Flamengo vs. Gremio (Copa Libertadores)



8:15 p.m.: Millonarios vs. Santa Fe (Liga colombiana)

Jueves 24 de julio

11:55 a.m.: AZ Alkmaar vs. Astana (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Basaksehir vs. Wolfsberger (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Besiktas vs. Sporting Braga (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: CSKA Moscú vs. Ferencvaros (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Gent vs. Wolfsburgo (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Ludogorets vs. Espanyol (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Porto vs. Rangers (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Partizan vs. Manchester United (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Qarabaq vs. Apoel (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Roma vs. Borussia Monchengladbach (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Saint Etienne vs. Oleksandriya (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Slovan Bratislava vs. Wolverhampton (Uefa Europa League)



11:55 a.m.: Young Boys vs. Feyenoord (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Arsenal vs. Vitoria Guimaraes (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Celtic vs. Lazio (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Dinamo Kiev vs. Copenhague (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Standard Lieja (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Getafe vs. Basilea (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Malmo vs. Lugano (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: PSV vs. LASK Linz (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Sevilla vs. Dudelange (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Sporting de Lisboa vs. Rosenborg (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Stade Rennais vs. Cluj (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Trabzonspor vs. Krasnodar (Uefa Europa League)



2:30 p.m.: Pasto vs. Rionegro Águilas (Liga colombiana)



2:30 p.m.: Fortaleza vs. Bogotá (Torneo de la B)



3:00 p.m.: Real Cartagena vs. Boyaca Chicó (Torneo de la B)



4:30 p.m.: Huila vs. Medellín (Liga colombiana)



5:30 p.m.: Alianza Petrolera vs. Junior (Liga colombiana)



6:30 p.m.: Cali vs. Once Caldas (Liga colombiana)



8:30 p.m.: Tolima vs. Patriotas (Liga colombiana)

Viernes 25 de octubre

1:30 p.m.: Mainz vs. Colonia (Budesliga)



1:45 p.m.: Nantes vs. Mónaco (Liga de Francia)



1:45 p.m.: Verona vs. Sassuolo (Serie A)



3:10 p.m.: Independiente vs. Lanús (Liga de Argentina)



2:00 p.m.: Southampton vs. Leicester (Premier League)



2:00 p.m.: Villarreal vs. Alavés (Liga de España)



7:30 p.m.: Cúcuta vs. América (Liga colombiana)