¡Sorpresa total! Paolo Guerrero llegaría a un histórico suramericano

Uno de los grandes atacantes del fútbol sudamericano estaría muy cerca de poner fin a su carrera, no sin antes regresar al sitio que lo vio nacer.



El anhelo de Alianza Lima de que Paolo Guerrero se retire con la camiseta blanquiazul ha vuelto a reactivarse después de que el delantero peruano esté negociando la posible rescisión de su contrato con el Internacional brasileño.



Dentro del vestuario del equipo limeño hay expectación por el eventual regreso a Matute de Guerrero tras una dilatada trayectoria internacional que lo ha llevado a convertirse en el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana.



A uno de los que más ilusión le hace tener de vuelta a Guerrero es a Wilmer Aguirre, otro experimentado delantero que apura su carrera profesional en el equipo donde se formó.

"Como hincha, como amigo que somos, me encantaría que también regrese Guerrero, así como regresó Jefferson Farfán. Todos los que nos formamos en Alianza, nos ponemos un sueño que es retirarnos en el club. Sería bonito que regrese y siempre se le recibirá con los brazos abiertos", manifestó el 'Zorrito' Aguirre en radio Ovación.



"Sería un sueño hecho realidad jugar con Guerrero y Farfán en Alianza. Se habla mucho, pero uno no sabe lo que Guerrero pueda estar pensando. Ojalá se anime a regresar y se retire por la puerta grande", agregó.



Tanto Guerrero como Farfán y Aguirre coincidieron en las divisiones inferiores de la cantera de Alianza Lima y también estudiaban juntos en la misma escuela en Lima.



En el mismo sentido se expresó del ex-Nacional Hernán Barcos, máximo goleador y asistente de Alianza Lima en esta temporada, que no se perdería tampoco la oportunidad de compartir el vestuario aliancista con Guerrero.



"Paolo es un jugador de la casa y obviamente será bienvenido. Siempre se escuchan estos rumores y la posibilidad de que vuelva siempre estará, pero la verdad es que poder compartir un equipo con Paolo sería espectacular", dijo el 'Pirata' Barcos al programa "Toca y Pasa".