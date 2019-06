Palermo se unió a la polémica de Bermúdez: 'No hay que comparar'

Los polémicos comentarios de Jorge Bermúdez respecto a la situación actual de Boca Juniors, generaron varias respuestas por parte de jugadores del club y excompañeros del defensor, quien con un tono polémico criticó a los actuales miembros del plantel haciendo referencia a la historia del xeneize.



El primero en salir al cruce de Bermúdez fue Darío Benedetto, atacante de Boca y uno de los que habrían sido apuntados por el exfutbolista colombiano por la falta de gol demostrada en los últimos partidos y los goles fallados en la final contra Tigre. Benedetto aseguró que no había por qué salir a hablar así de todos los jugadores, pero que asumía las críticas por lo dicho.



Y aunque no había habido más comentarios al respecto, ahora fue Martín Palermo, técnico de Pachuca, quien se refirió a lo ocurrido: "No le hace bien a Boca que exfutbolistas salgan a criticar. Cada uno es grande, a esta altura no tengo que andar diciéndoles qué hacer. El gran problema es la comparación. ¿Qué necesidad hay de volver al pasado?”, arrancó diciendo el titán a TyC Sports.



Posteriormente, continuando con la misma línea aseguró: “Creo que no hay que comparar constantemente. Muchos quieren seguir viviendo de la camiseta de Boca y creen que su pasado les da derecho a criticar. A mí no me parece justo porque tenés que estar adentro”.



Luego de estas dos respuestas, ¿habrá otro capítulo de la discusión por parte de Bermúdez?