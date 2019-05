Otro caso de suicidio en fútbol argentino: murió exjugador de Chicago

Un nuevo caso de suicidio se registró en las últimas horas en el fútbol de Argentina. Esta vez la víctima es Leandro Cogrossi, exjugador de Nueva Chicago, entre otros clubes.

Era un volante creativo, muy talentosos según sus allegados, pero quien recientemente no había tenido suerte y habría tomado la triste decisión de quitarse la vida por problemas personales.



Cogrossi pasó,a demás de Chicago, por Talleres de Remedios de Escalada, Liniers y Sacachispas.



La muerte del jugador pone en evidencia una preocupación más profunda y es la inestabilidad a la que se enfrentan los futbolistas cuando por malas decisiones o muchas veces problemas físicos, se enfrentan a retiros muy jóvenes y no saben cómo manejar la frustración.



Cabe recordar que en los últimos meses se registró también el suicidio de Julio Toresani, quien fue encontrado sin vida en la sede de la Liga Santafecina.





Lamentamos comunicar el fallecimiento de Leandro Maximiliano Cogrossi (30 años), que se conoció en las últimas horas.

Fue jugador de @ClubTalleresOk; surgido de las Divisiones Menores, jugó en la Primera Albirroja hasta 2009.

Sentido pésame a sus familiares y amigos.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/Vt1GjGFVSb — Frecuencia Albirroja (@FrecAlbirroja) May 29, 2019

En una entrevista reciente con el canal TyC de Argentina, el retirado Claudio Cabrera advertía que también él pensó en el suicidio: "El fútbol tiene un lado muy cruel, no tiene amigos, no le importa si jugás bien o mal. El sistema es tan cruel como el fútbol mismo. En cualquier otra profesión... Los hijos de mis hijos te van a ver en la tele haciendo notas, al futbolista, no".