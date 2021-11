Ruggeri, lapidario con Riquelme: 'gracias a Dios no fuimos compañeros'

Boca Juniors volvió a perder en la Liga de Argentina y la prensa de este país arremetió contra la gestión de los directivos del club, en especial con Juan Román Riquelme, luego de un hecho poco usual que ocurrió después del 0-1 frente a Gimnasia de La Plata en La Bombonera.



Tal y como registraron las cámaras, Riquelme le pidió a todo el equipo bajar del bus cuando la delegación xeneize ya estaba abandonado el estadio, con el fin de dar una charla 'en frío', la cual, según los mismos jugadores, fue más de apoyo y de ánimo ante la derrota en casa.

Para algunos críticos, lo hecho por Riquelme es una muestra de que el equipo lo maneja él y no el técnico Sebastián Battaglia, quien, para ellos, debería tener 'autoridad' y no dejar que los directivos se metan en su trabajo.



Justamente, tras el suceso en La Bombonera, el campeón del mundo con Argentina, Óscar Ruggeri, arremetió contra Román y afirmó que 'los pibes (Consejo de Fútbol) se creen que son los dueños del club'.



“Riquelme como jugador, allá arriba, como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a Dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no”, dijo el panelista en F90 de ESPN.



Y añadió: "Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... Inteligente es Francescoli, ¿lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo 'el técnico es Gallardo' y listo. Eso es ser inteligente", precisó.

Para Ruggeri, es un falta de respeto haber hecho bajar a los jugadores del bus cuando ya estaban de salida, pues cree que, si Riqueleme quería hablar de la derrota, tuvo que haberlo hecho finalizado el encuentro sin hacer todo un espectáculo.



"Si quería hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario, verlo a Riquelme ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Si estoy caliente, lo hago en ese momento, no los hago volver después. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer ésto?. Y si no que suba al micro y diga lo que tiene que decir ahí".



"A mi el técnico me tiene que respaldar en estas situaciones con los dirigentes. Si veo algo así, después mato por ese tipo. Como hacía Bilardo con nosotros, que nos querían echar a todos", finalizó.