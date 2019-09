Grave denuncia para Óscar Julián Ruiz por abuso sexual contra menor

Un nuevo escándalo sexual rodea la actualidad de Óscar Julián Ruiz. Un exárbitro del colegio del Meta, Heiner Fabián Reyes Quevedo, denunció ante la Fiscalía al reconocido instructor arbitral por acceso carnal violento a menor de 14 años. Reyes, que hoy tiene 27 años, dice que Ruiz abusó de él cuando tenía 13. La denuncia fue radicada el pasado 12 de septiembre.



La situación jurídica de Ruiz, exjuez internacional y ahora miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, se complica aún más, ya que esta nueva denuncia se une a otra que está en curso desde marzo de este año por acoso sexual y que fue instaurada por Hárold Perilla.



Según conoció EL TIEMPO, Reyes denunció que Ruiz abusó de él en dos ocasiones, cuando tenía 13 años de edad. Hoy tiene 27 y está radicado en Italia. El primer caso, según él, se presentó en junio de 2005, aunque reconoce que frecuentaba la casa del exárbitro desde enero de ese año.



“Ya en la casa de Óscar Julián, que queda en el barrio Los Rosales de Villavicencio, a eso de las 9:00 p.m. pasadas, él me dice que me bañe bien y me regala unos bóxer como de malla y me da una pantaloneta azul de Adidas, me hecha (sic) una loción y me dice ‘que lo de la loción es porque tengo un sudor muy fuerte y que así duermo mejor’. Luego me dice que entre a la habitación de él y que miramos unos partidos de fútbol”, señaló Reyes en su denuncia.



“Una vez terminados los partidos, él prende un ventilador pequeño y se acuesta en la cama y me dice que me acueste a dormir hoy con él, yo tenía 13 años y no le vi nada de raro, y nos acostamos a dormir. Luego procedió a tocarme y posteriormente abusó de mí. Acto seguido aseguró: “Todos los árbitros que quieran ser profesionales deben pasar por aquí, por mi cama”, agregó la denuncia, en la que se describe la manera en que procedió el árbitro con Reyes.



Reyes agregó que Ruiz lo volvió a acceder carnalmente en el 2008, cuando se aproximaban las pruebas físicas para los árbitros que aspiraban a pitar en la Primera C.



“Él me lleva cerca de la casa y que vayamos a comer pollo en un asadero que queda por el barrio Bochica. Terminamos de comer y él paga la cuenta de lo que yo me comí, y en forma de broma les dice a los árbitros con los que estábamos comiendo ‘esto me lo cobro más ratico’. Después que nos despedimos Óscar me lleva a su casa y con la excusa de que me va a regalar uniformes y tarjetas”, escribió, y luego hizo una descripción muy cruda del segundo acto.



El denunciante agregó que fue el propio Ruiz quien lo sacó del arbitraje porque “ya no le servía para su conveniencia” y que ascendió a otros jueces que estuvieron con él en los zonales.



La respuesta de Óscar Julián Ruiz

Consultado por EL TIEMPO acerca de la denuncia en su contra, Ruiz respondió: “Siguen los mismos ataques de las mismas personas que anteriormente me atacaron, y por lo que ya fueron demandadas por mi equipo de abogados, encabezado por el doctor Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación. Los hechos que usted me relata y que yo desconozco por completo son de una época en la que no conocía al señor Fabián, que hoy me demanda”.



El ahora miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol agregó: “A mi parecer hay más personas detrás y tengo la hipótesis de que hay dinero de por medio”.