Oporto perdió el liderato en el clásico portugués frente a Benfica

Benfica ganó 1-2 este sábado el clásico ante el Oporto en la remontada, con goles de los portugueses João Félix y Rafa Silva para arrebatarle el liderato de la Liga lusa.

En la jornada 24, las "águilas" salieron vencedoras en Do Dragão tras remontar el gol anotado por el español Adrián López para llevarse los tres puntos, que las colocan en cabeza de la clasificación y con una ventaja de dos sobre los "dragones".



Un día después de que se anunciase su renovación por un año más con el Oporto, a Sérgio Conceição no le salieron bien las cosas en casa. El partido empezó de cara y Adrián abrió el marcador para los "dragones" en el minuto 18 en un lanzamiento de falta desde el límite izquierdo del área. El primer tiro del español pegó en la barrera, pero Adrián recogió el rechace y, a la segunda, coló el balón en la portería de las "águilas", en el que fue su primer gol en el Estadio do Dragão desde 2014.



Pero la alegría blanquiazul no duró mucho a pesar de que Iker Casillas frustró enseguida el gol encarnado con una buena parada a Pizzi. En el minuto 26, Gabriel recuperó un balón en el medio campo que le puso a Seferovic en la izquierda. El suizo centró hacia el área, donde el joven João Félix remató con el pie derecho para poner el empate. Contra pronóstico, el siguiente gol también fue del Benfica, que consiguió la remontada tras el descanso, en el minuto 52, cuando Rafa Silva firmó un remate raso muy colocado desde la entrada del área tras un pase del luso Pizzi.



El Oporto contó con un lanzamiento de falta peligroso en la última jugada del partido, pero el mexicano Héctor Herrera estrelló el balón contra la barrera. Así, el conjunto de Sérgio Conceição perdió el liderato y cayó a la segunda plaza con 57 puntos, a dos del Benfica, con diez jornadas por delante para intentar recuperarlo y conseguir su segundo título de Liga consecutivo.