James y Olympiacos no jugarán en Copa: tragedia en Grecia lo impide

Desde su llegada a Olympiacos, James Rodríguez volvió a tener protagonismo y a lo largo de la temporada ha mostrado buenos rendimientos en el club que dirige Míchel, quien lo ha tenido en cuenta y el colombiano ha sido figura en varios compromisos.

Pese a sus buenos números en la temporada, en los recientes partidos James Rodríguez no ha sido tenido en cuenta y aunque parecía indicar que el volante estaría convocado contra AEK Atenas por Copa de Grecia, finalmente no fue incluido por Míchel.



Sin embargo, horas previas al encuentro entre Olympiacos contra AEK en semifinales de la Copa de Grecia, se confirmó que el partido fue suspendido debido a una tragedia que ocurrió en horas de la noche del 28 de febrero, donde dos trenes chocaron en la localidad de Tempe, siniestro que dejó 36 personas muertas y varias personas heridas.



Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της μεγάλης τραγωδίας στα Τέμπη. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους τραυματίες και τους δικούς τους ανθρώπους. pic.twitter.com/VU4LwmjEB7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 1, 2023



De esta manera, los partidos de la Copa de Grecia entre Olympiacos vs AEK y Lamia vs PAOK que estaban programados para este 1 de marzo tuvieron que ser aplazados y aún no se ha confirmado cuándo se disputarán estos encuentros.